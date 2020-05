Voto exterior supera a JCE

Más que pedir que la JCE resuelva el voto en el exterior, los partidos deben ser parte esencial de la decisión pues el órgano electoral no tiene atribución supranacional y es tan complejo el asunto que cada estado federado de EE.UU. tendrá su propia decisión y en España serían las comunidades autónomas, por lo que se podría dar el caso de que se sufrague en Florida y Madrid, pero en NY y en Barcelona no. El tema no admite ser politizado; a los partidos que no solo apetezcan la diáspora con la falsa creencia de que es opositora dizque porque no recibe favores directos del Gobierno, lectura que es muy parcial debido a su fuerte vínculo con sus familiares de aquí y a la permanente preocupación por su futuro y suerte inmediata.