Otra mordida al Centro Olímpico

Otra vez, otro gobierno, otro proyecto "remodelación y adecuación" que arranca árboles y pone cemento. Cada cierto tiempo, como si fuera cíclico, el Centro Olímpico recibe una mordida: un parqueo aquí, una cancha sin sombra allá, un túnel que pasa debajo del parque. Nadie detiene la maquinaria.

No lo hacen por maldad, claro. Lo hacen por esa visión pobre de desarrollo que entiende progreso como más concreto y menos tierra, tierra roja en el caso del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Que confunde modernización con impermeabilización. Que ve una hilera de árboles y piensa: "obstáculo".

Es cierto que es un espacio deportivo en el que convive el deporte de alto nivel, el deporte espectáculo y la recreación, pero también es un refugio. Lo sembraron generaciones de ciudadanos y atletas que lo cuidaron, lo reforestaron, lo convirtieron en un ecosistema funcional en el corazón de la ciudad. Esa historia no figura en los planos.

Lo advirtió la familia de Wiche García Saleta en su carta pública en la que denuncia la tala y la falta de respuestas de las autoridades. Asumiendo el hermetismo como estrategia. Nadie consulta, nadie explica, nadie escucha.

No hablamos lo suficiente del vínculo entre las intervenciones de cemento y el caos urbano que sufrimos. A más cemento, menos drenaje. A menos tierra viva, más agua estancada. Llovizna fuerte y media ciudad colapsa. Y aún así seguimos sacando árboles y añadiendo losas. Como si no supiéramos. Como si no importara.

En este caso: sin comunicación, con hermetismo es una falta de respeto institucional a lo público, a lo natural, al trabajo colectivo. Una mordida a un espacio que debería ser ejemplo de gestión responsable. Un espacio que, como dijeron los García Saleta, no se hizo solo. Se sembró, se regó, se protegió. ¿Cuándo perdimos el sentido de eso?

Progreso no es encementar lo que queda. Es aprender a construir sin destruir. Con el Centro Olímpico, eso aún no lo hemos entendido.