El nuevo Malecón

Una acción deliberada puede producir consecuencias distintas de las buscadas, incluso efectos secundarios capaces de alterar el propósito original. Eso es lo que está ocurriendo en el Malecón Deportivo.

La intención con la rehabilitación y construcción del área era recuperar 1.7 kilómetros del litoral, crear áreas para caminar, ejercitarse, practicar deportes y permanecer frente al mar, además de integrar el Monumento a los Héroes del 30 de Mayo al circuito urbano.

Y funcionó. Tal vez demasiado bien.

A pocos meses de inaugurado el espacio la ciudadanía, principalmente joven, lo ha hecho suyo. Se sientan y conversan, las parejas se enamoran a la luz de la luna, o a la sombra de los arrecifes. Nada de eso escandaliza. Para eso sirve una ciudad viva, que es disfrutada a plenitud.

Sin embargo, muy a menudo ocurre que el derecho de unos a disfrutar de los espacios, se desborda y entromete con el de los demás. Así pasa que un espacio pensado para circular por anchas aceras y ciclo rutas se ve interrumpido por mesas y sillas de dominó, neveritas y vehículos con la música a todo dar. Propia de una sociedad que no reconoce los límites, y los derechos y deberes de quien usufructúa un espacio común.

Es así como el uso exitoso de la ciudad genera un uso no previsto. El Malecón Deportivo se convierte, principalmente las noches entre viernes y domingo, en un largo romódromo (lugar masivo donde se consume alcohol) en el que se supone que debe operar el sentido común; o en su ausencia las autoridades policiales o municipales con la intención de proteger la regla básica de que nadie debe apropiarse de lo que pertenece a todos. Hay otro punto, el calmado. El Intrant y la Alcaldía del Distinto Nacional han planteado reducir velocidades en varios puntos del Malecón hasta 30 kilómetros por hora para facilitar el cruce peatonal y reducir siniestros. Puede incomodar a conductores, pero el Malecón no puede ser simultáneamente, estacionamiento, parque, paseo, espacio deportivo, lugar de concentración masiva y autopista rápida.