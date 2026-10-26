Combo mortal

Los mellizos de Mendoza tenían 16 años. La Policía sostiene que enfrentaron a sus agentes; la familia afirma que fueron baleados mientras dormían. Son versiones incompatibles. Lo único cierto es que estaban fichados, según la Policía tenían varias órdenes de arrestos en su contra.

¿Equivale equis número de fichas a una orden de ejecución? Hay dominicanos que aplauden esos operativos. Una vez se difunden los apodos ya están bien matados: Chuky, el Diablo, el Pirata, el Flaco, el Cojo, el Menor, Sangre Mala, 30-30, el Sicario, el Terror, la Maldad, Gatillo. Es un combo. No hay víctimas de intercambio de disparos que no tengan nombre que sugiera bajo mundo y un legajo de órdenes de arresto.

El presidente Abinader recordó recientemente que cada peso robado impide construir obras y ofrecer servicios a los más pobres. Una suerte de deuda social acumulada por la corrupción. Y tiene mucho de cierto.

Vale ampliar su razonamiento. La corrupción, la desigualdad y el abandono de comunidades reducen oportunidades para miles de jóvenes. Mismas personas que luego caen muertos a manos de la Policía.

Muchachos que no se libraron de su círculo vicioso y con quienes el Estado tiene una deuda histórica. Víctimas del pan y circo del combate a la delincuencia a tiro limpio. Sin embargo, esos corruptos que son los que impiden que los fondos lleguen a los más pobres tienen mejor suerte cuando son atrapados.

Tienen sus derechos garantizados. Buenos abogados pagados por el dinero de los desfalcos al Estado y encontrarán en los tribunales todas las instancias posibles. Hasta el Constitucional llegarán sus causas de ser necesario; y si tienen la suerte de ser condenados entonces estarán por poco tiempo y en prisiones más cómodas que los demás delincuentes. Pero las víctimas de la ausencia de que políticas públicas lleguen a sus puertas desde el día que murieron terminan muertos antes de conocer un juez.

Ojalá algún día conozcamos investigaciones independientes, responsabilidades demostradas y la misma Constitución para todos, sin importar apellido, ni apodo, ni barrio.