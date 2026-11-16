La muerte del sargento Juan Isaac Espinal Jiménez, de 35 años, dejó cuatro hijos sin padre. También obliga a preguntarnos cómo protege el Estado a quienes dedican su vida a la Policía.

Al menos seis agentes han muerto este año mientras combatían o prevenían la delincuencia. Eran personas jóvenes, con familias que dependían de ellos y que eligieron una profesión de riesgo. Ese riesgo exige respaldo para sus seres queridos cuando mueren y para los propios agentes cuando ya no pueden continuar en servicio.

Los salarios han mejorado. Un raso gana alrededor de 29,000 pesos mensuales, pero ese ingreso difícilmente permite sostener una familia y acceder a una vivienda segura.

El policía enfrenta diariamente lo peor de la sociedad y después regresa a vivir entre ciudadanos que conocen su identidad, su domicilio y sus rutinas. A diferencia de quienes actúan al margen de la ley, no puede ocultar su condición. Lo que se puede traducir en represalias o intentos de corrupción.

Por eso hay que evaluar soluciones habitacionales: viviendas asequibles, financiamiento, protección efectiva y hasta proyectos residenciales específicos para darles mayor seguridad.

Luego de que el Policía sobrevive a la profesión y llega la pensión, merece tanta atención como los funerales. Por eso da pena ver que policías retirados estén protestando frente al Ministerio de Hacienda para cobrar sus indemnizaciones. Pensionados desde febrero denuncian promesas incumplidas a pesar de que sufren enfermedades y deudas. Y a todo esto sufren agravios por excolegas que le lanzaron gases durante la manifestación.

Después de décadas de servicio, ningún policía debería tener que ocupar una calle para exigir lo que establece la ley.

El Estado debe proteger al agente mientras sirve, apoyar a su familia si muere y cumplir con él cuando se retira, para que pueda vivir con dignidad. Ese es el respeto que merece el uniforme.

La reforma policial debe incluir viviendas, respaldo psicológico, y trato digno al retirado.