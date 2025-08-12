ONG afirma que la COP30 podría ser la "más excluyente" por culpa del Gobierno brasileño

Brasil ha contratado cruceros y ha hecho acuerdos con plataformas de alquiler de apartamentos para elevar la oferta de camas para la COP30. ( FUENTE EXTERNA )

La COP30, a realizarse en la ciudad amazónica de Belém, se arriesga a ser la cumbre climática "más excluyente de la historia" debido a los "costos prohibitivos del alojamiento", afirmó este miércoles el Observatorio del Clima, que apuntó contra la "negligencia" del Gobierno brasileño.

En un comunicado, la red ecologista, que agrupa a más de 130 organizaciones del país, criticó al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y a la administración del estado de Pará, que hospedará la cumbre en noviembre, por no haberse enfocado en resolver la cuestión del alojamiento en la ciudad en los últimos dos años y medio, cuando se confirmó Brasil como sede.

"La negligencia del Gobierno federal y del Gobierno de Pará, que tuvieron dos años y medio para resolver la cuestión del alojamiento en la ciudad y no lo hicieron, ha convertido este tema en una bomba que ha explotado ahora, con países pidiendo un cambio de sede y observadores de la sociedad civil diciendo que no podrán asistir", denuncia el comunicado.

El secretario ejecutivo del Observatorio, Márcio Astrini, comentó a EFE que muchas de las organizaciones de la sociedad civil con las que están en contacto decidieron recortar la delegación o directamente desistieron de viajar, lo que puede causarle un "perjuicio muy grande" a las negociaciones.

"Una infraestructura perfecta no garantiza que el resultado de la conferencia vaya a ser bueno. Pero si tienes una infraestructura muy deficiente, eso puede comprometer aún más el resultado de la conferencia", dijo Astrini.

De acuerdo al documento, una COP "vacía" representaría "una vergüenza histórica para Brasil" y "una valiosa oportunidad perdida para la humanidad".

A menos de 90 días para el evento, Astrini cree que es necesario que el Gobierno "intervenga" y tome medidas ahora, "aunque sea tarde".

Las críticas

Numerosos países han criticado los altos precios de los hoteles en Belém y han presionado a Brasil para que tome medidas con vistas a garantizar la asistencia de las delegaciones.

El presidente de Austria, el ecologista Alexander Van der Bellen, adelantó que no asistirá a la COP30 por los altos costos del viaje a la ciudad amazónica.

Varios países africanos también han replicado este reclamo, incluso pidiendo que la COP30 cambie de ciudad por las dificultades que tienen para asumir el fuerte desembolso que supone el alojamiento en Belém.

El Gobierno brasileño ha contratado cruceros y ha hecho acuerdos con plataformas de alquiler de apartamentos para elevar la oferta de camas en Belém, que debe llegar a cerca de 40,000 durante la conferencia.

El presidente de la COP30, el diplomático André Corrêa do Lago, admitió que los precios del hospedaje en la capital del estado de Pará están muy por encima con respecto a otras ediciones de la cumbre, aunque atribuyó el problema a los abusos de la industria hotelera y no a una falta de oferta.

A pesar de la gran cantidad de críticas tanto internas y externas, el Gobierno ha dejado claro que la COP30 se realizará en Belém, por el simbolismo de desarrollarla en una ciudad ubicada en la selva amazónica, y que no existe plan B.