La magnitud de la crisis de los incendios forestales vista por los satélites Copernicus

Los incendios en la península ibérica vistos desde el espacio por los satélites del sistema Copernicus "revelan la magnitud de la crisis, con densas columnas de humo procedentes de varios incendios que se extienden por amplias zonas del noreste de España y el norte de Portugal".

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha publicado hoy algunas imágenes de los incendios.

Una captada el pasado día 17 por la misión Copernicus Sentinel-3 ofrece una amplia vista de Francia, España y Portugal dominada por el humo que se eleva de los incendios en la parte norte de la península ibérica.

La imagen muestra densas columnas de humo desplazándose hacia el norte y el este bajo los vientos dominantes, fusionándose con los sistemas nubosos sobre el Atlántico y cubriendo gran parte del golfo de Vizcaya.

Parte de ese humo que se dirige hacia el norte también está siendo empujado de vuelta hacia la costa mediterránea de España, explica la ESA en un comunicado.

Dos versiones

La segunda imagen corresponde al 16 de agosto y se publica en dos versiones. La primera es una vista en falso color que utiliza el canal de infrarrojo de onda corta del satélite Copernicus Sentinel-2 para resaltar los incendios activos en el noreste de Portugal y el noroeste de España.

La ESA también ha publicado un versión en color real de esa misma, que permite observar más de cerca las zonas afectadas.

Los incendios forestales como estos no solo ponen en peligro vidas y devastan la fauna, los hábitats, la agricultura y la propiedad, sino que también degradan gravemente la calidad del aire, lo que agrava su impacto en la salud humana.

La ESA ha elaborado un mapa de la situación el 17 de agosto, que incluye el sur de Europa, el norte de África, el Mediterráneo y el mar Negro, y muestra tanto los focos de incendios como las concentraciones de monóxido de carbono atmosférico.

Desde su órbita, los satélites de observación de la Tierra ofrecen una forma única de seguir la propagación de los incendios y ayudar a los equipos de emergencia que luchan contra las llamas sobre el terreno.

Para ayudar, se ha activado el Servicio de Cartografía de Emergencias Copernicus de la Unión Europea para varios de estos incendios, así como para los recientes en otras partes de Europa.

Este servicio utiliza imágenes de satélite y otros datos geoespaciales para elaborar mapas gratuitos y de respuesta rápida para situaciones de catástrofe en todo el mundo, herramientas vitales que ayudan a las organizaciones de emergencia a coordinar su respuesta, apoyar la recuperación y planificar los riesgos futuros, explica la ESA.

Aunque actualmente el servicio utiliza principalmente imágenes de satélite de muy alta resolución para responder a los incendios en España y Portugal, las misiones Copernicus Sentinel-3 y Sentinel-2 ofrecen una visión más amplia, con una vigilancia coherente y a gran escala de la actividad de los incendios y su impacto en toda la región.

Crisis de incendios

La prioridad inmediata en cualquier crisis de incendios forestales es extinguir las llamas y proteger a las comunidades, pero el reto a largo plazo es que se prevé que estos fenómenos sean cada vez más frecuentes e intensos a medida que se agrava la crisis climática, recuerda la ESA.

En España, en lo que va de 2025, se han quemado 391,581 hectáreas en 230 incendios detectados en varios puntos del país, según datos actualizados este miércoles por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Con esa última estimación, España se acerca a las 400,000 hectáreas arrasadas en plena ola de incendios forestales, la más grave del siglo, que no da tregua en gran parte del territorio, en especial en Castilla y León, Galicia y Extremadura.