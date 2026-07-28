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OMM: el cambio climático aumenta el riesgo de incendios, aunque no sea el único factor

El Gobierno español había advertido sobre una temporada de incendios grave, y la situación actual en Europa confirma esas preocupaciones

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    OMM: el cambio climático aumenta el riesgo de incendios, aunque no sea el único factor
    Vista general de una carretera entre La Vall d'Uixó y la Vilavella, dos de los municipios afectados por el incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón). (EFE)

    La Organización Meteorológica Mundial (OMM) destacó que a medida que avanza el cambio climático se agrava el riesgo de incendios, aunque no sea el único factor que los causa, en un momento en el que el fuego arrasa amplias zonas de países como España o Francia.

    "No significa necesariamente que vaya a producirse un aumento general en el número de incendios forestales, pero sí se incrementa claramente el riesgo de condiciones meteorológicas favorables para ellos", destacó este martes en rueda de prensa la portavoz de la OMM Clare Nullis.

    • La fuente oficial insistió en que las causas de los incendios son numerosas, "desde problemas técnicos a rayos, líneas eléctricas, la acción humana, fuegos provocadas o colillas arrojadas al suelo".
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    Sobre la situación de España, destacó que el país ha sufrido varias olas de calor encadenadas en las últimas semanas, y que el suelo en ese y otros países europeos se ha secado mucho, lo que ha contribuido a la facilidad de propagación de los incendios.

    "Ya a finales de mayo el Gobierno español advirtió que sería una temporada de incendios muy grave", recordó Nullis.  

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