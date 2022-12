Piden mayor inclusión laboral para no videntes capacitados

Ynocencia Saviñón tiene 15 años de experiencia como masajista profesional no vidente. ( DANIA ACEVEDO )

Ynocencia Saviñón se capacitó como masajista profesional hace 15 años y desde hace seis, forma parte de la plantilla fija de 22 no videntes que laboran en el Centro de Masajes Tacto, iniciativa del Patronato Nacional de Ciegos.

La madre de tres, ciega de nacimiento, se traslada cada día a su trabajo desde Cristo Rey y dice que la mayor satisfacción es cuando llega un cliente “que siente mucho dolor y con mis masajes lo puedo aliviar”.

El pasado 30 de noviembre, un nuevo grupo de 34 no videntes recibieron su título que los especializa en masajes terapéuticos, reductores, de relajación, digitopuntura y shiatsu, estos últimos impartidos por Shunske Sasaki, voluntario de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional.

Desde 2015, la dirección del Patronato Nacional de Ciegos está en manos de Alexandra Ventura, quien aseguró que se ha creado “una relación muy bonita” con cada uno de los no videntes que allí asisten para disfrutar los múltiples servicios a su disposición: asistencia y apoyo emocional, consultas de oftalmología y medicina general, rehabilitación funcional, habilidades para la vida diaria y múltiples cursos técnicos.

“La primera etapa consiste en el entrenamiento con el bastón que es lo que les devuelve su autoindependencia y les permite manejarse con una seguridad impresionante. Para las habilidades de la vida diaria, tenemos un modelo de apartamento donde aprenden a cocinar minimizando los riesgos de accidentes, todos los quehaceres del hogar, ya que muchos viven solos”, explicó Ventura.

Los cursos técnicos son muy variados, de acuerdo a las habilidades de cada quien, incluyendo informática, clases de inglés, escuela de masajes, elaboración de productos químicos como champú y desinfectantes, artesanías, manejo de centrales telefónicas, elaboración de suapes, clases de flauta y percusión.

Esas mismas habilidades son las que determinan el tiempo de duración de las clases, “algunos entre tres o cuatro meses ya dominan las técnicas”, aseguró Marisela Bello, coordinadora de las clases de masaje y del sistema Braille.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/17/un-nino-sentado-en-un-escritorio-a9cd3fb7.jpg Joven no vidente en sus clases de Braille. (DANIA ACEVEDO)

Para los habitantes en zonas rurales, les enseñan siembra de cultivos de ciclo corto y crianza de animales como cerdos o pollos para que tengan con los elementos circundantes una manera de sostenerse económicamente.

“No todo el mundo va a la universidad, no todo el mundo da masajes, pero, a todos se les instruye”, acotó Ventura.

En cuanto a los estudios de educación superior, el patronato asiste al no vidente en la obtención de una beca universitaria y la cobertura del transporte a lo largo de la carrera, gracias a convenios que mantienen con diferentes universidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/17/una-mujer-con-una-camiseta-roja-1310c6de.jpg Alexandra Ventura, directora del Patronato Nacional de Ciegos. (DANIA ACEVEDO)

“A la graduación también los acompañamos porque es nuestro orgullo cada vez que hay un profesional universitario egresado”, dijo la directora con gran entusiasmo.

Tenemos un departamento de colocación laboral, “es el departamento que más obstáculos tiene por la falta de oportunidades”, agregó.

Ventura explicó que en el patronato ya se han capacitado muchas personas y “no se les abren las puertas”. Su petición es “que les den la oportunidad, porque se van a quedar sorprendidos: se enfocan, son responsables, valoran la oportunidad de trabajo que se les ha dado y son mejores empleados que el resto de la plantilla, realizando una labor eficiente, capaz y responsable”.

Mayor inclusión

Por acuerdos internacionales de inclusión, los niños ciegos ya no van a escuelas especiales como antes ocurría. Hoy día, en coordinación con el Ministerio de Educación, el patronato capacita a los maestros donde el niño no vidente recibirá sus clases y asiste a una escuela pública regular. Aunque el patronato empieza a recibir personas de 16 años en adelante, a los niños no videntes se les ofrecen todas las orientaciones que necesiten.

La directora explicó que por ley, el 3 % de las plantillas de instituciones estatales deben incluir a personas con algún tipo de discapacidad y el 2 % de las empresas privadas y simplemente, “no se cumple en ninguna de las dos instancias”

“Tocamos los corazones para que (los empresarios) abran las puertas”, recalcó.

Testimonios

Durante la visita al patronato, el equipo de Diario Libre tuvo la oportunidad de conversar con varios de los no videntes que han encontrado en esta institución el apoyo para valerse por cuenta propia y las herramientas para capacitarse.

Una de las más conmovedoras es el caso de Emmanuel Garallues, quien en 2020 perdió la vista tras consumir bebida adulterada con metanol. Al momento del suceso, incluso lo daban por muerto porque no se le sentía pulso.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/17/un-hombre-mayor-con-barba-y-bigote-9aec12f1.jpg Emmanuel Garallues contó su testimonio con lágrimas en los ojos. (DANIA ACEVEDO)

“Llegar al patronato ha sido lo mejor que me ha pasado”, dijo con lágrimas en los ojos el padre de cuatro. Confesó que su hija de 12 años fue la que lo convenció de ir porque estaba renuente a aceptar su nueva realidad. Hoy dice sentirse muy agradecido que pudo apartarse del mundo del alcohol, donde asegura estaba sumergido.

Emmanuel compartió sus destrezas y realizó una demostración de cómo utiliza su celular para hacer búsquedas por Google y enviar mensajes por WhatsApp.

Joel Valera es graduado en lenguas modernas y masajista profesional. Perdió la visión luego de recibir un contundente golpe que primero le anuló el ojo izquierdo y posteriormente el derecho. Junto a su esposa (también no vidente) han conformado una linda familia con un pequeño de cuatro años.

Entre risas, Joel confesó que al principio llegó a ponerle pañales al revés al bebé porque no tenía ninguna experiencia cuidando infantes y que tuvo que aprender, en especial, cuando su pareja se ausentaba toda la jornada del sábado para tomar clases en la universidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/17/un-hombre-con-lentes-y-una-camisa-azul-ba4dc77a.jpg Hamilton Vásquez y Joel Valera. (DANIA ACEVEDO)

Hamilton Vásquez es no vidente desde 2013 cuando en medio de un atraco para despojarlo de un motor fue golpeado y le atrofiaron el nervio óptico. “Viví del masaje mucho tiempo”, dijo el ahora abogado a tiempo completo. “Puedo redactar una instancia yo solo sin que nadie me diga lo que tengo que hacer”, sostuvo.

Página web

Otro de los logros citados por Ventura es la nueva página web que recientemente relanzó el Patronato.

“Ventura destacó que con esta página fácil de usar se consolida aún más la presencia y acción del Patronato Nacional de Ciegos, haciéndolo más transparente y poniéndolo en contacto con el resto del mundo”.