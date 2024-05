¿Qué motivó renuncia del presidente de la Academia de Ciencias?

El ingeniero Eleuterio Martínez, quien hasta el pasado fin de semana fungía como presidente de la Academia de Ciencias de República Dominicana, manifestó este martes que su renuncia como titular de esa entidad se debió a que "se estaba haciendo imposible el ambiente en la Academia".

Al ser consultado por Diario Libre sobre las circunstancias de su salida, Martínez dijo que no estuvo presente en la asamblea extraordinaria realizada el pasado sábado, en la que se informó su renuncia.

"Yo no estuve presente en la asamblea, pero renuncié porque ya se estaba haciendo imposible el ambiente en la Academia, porque la mayor parte de los miembros del Consejo Directivo estaban renunciando y los que no renunciaron, los sacaron", indicó.

Sobre el ambiente al que hizo referencia, detalló que la institución tiene un presupuesto de 20 millones de pesos al año, monto que, según sostuvo, "no da para nada y con mi presencia fueron cien millones de pesos que estuvimos manejando durante un año, eso significa que en los tres años (de gestión) iban a ser tres veces esa cantidad".

Señaló que el prespuesto de la Academia de Ciencias da para pagar el personal y los servicios. "Ahí no queda un centavo para nada, a menos que la nueva directiva haga lo mismo que yo he hecho, que he salido a buscar proyectos y que esos proyectos tengan respaldo, es la única supervivencia, si no la Academia va a seguir siendo cuatro paredes, lo que siempre ha sido".

Eleuterio Martínez cita logros

"Yo estoy conforme con lo que hice en la Academia", sostuvo el también ecologista, citando la producción de 31 libros, que están en las escuelas, y el empuje a Valle Nuevo como sus mayores logros.

"Yo creo que cumplí con todo lo que me propuse, por lo menos con los dos grandes proyectos que me propuse", manifestó el miembro de número de la Academia.

Martínez hizo referencia a los miembros de la comisión que se encargará de coordinar las actividades de la academia durante los próximos tres meses. "Los académicos escogidos son neutrales, de mucha calidad. Yo estoy sumamente complacido con que se hayan escogido estas cinco personas, para que organicen unas elecciones que permitan conformar nuevamente una directiva para la Academia".

"Lo que ha pasado obra para bien, es lo mejor que podía pasar en la Academia de Ciencias", concluyó Martínez.