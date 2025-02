Mujeres, ciencia y un reto: hallar soluciones para evitar el abandono de la investigación

Diez años después de la declaración del 11 de febrero como 'Día internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia' algo ha cambiado: las niñas de 2025 tienen más referentes. Y algo no, las mujeres carecen de soluciones que eviten el abandono de la carrera, coinciden en entrevista con EFE las científicas del Centro de Astrobiología Ester Lázaro (d) y Laura Colzi. ( EFE/ CHEMA MOYA )

Diez años después de la declaración del 11 de febrero como 'Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia' algo ha cambiado: las niñas de 2025 tienen más referentes de investigadoras. Y algo no: siguen faltando soluciones para evitar que las mujeres abandonen la carrera científica.

La Agencia Efe ha invitado a reflexionar sobre los desafíos de la mujer en la ciencia a dos científicas de diferentes generaciones del Centro español de Astrobiología (CSIC-INTA):

Ester Lázaro, de 61 años, responsable de la investigación en evolución molecular de esta institución, a la que está ligada desde su creación hace 25 años.

Laura Colzi, astrofísica de 33 años, que estudia la complejidad química en el medio estelar.

Referentes

Sus testimonios denotan que en los casi 30 años que las separan se ha avanzado en que las niñas de hoy sí tengan referencias de mujeres "normales" que se dedican a la ciencia.

Lázaro no las tuvo. Las únicas mujeres formadas que trabajaban fuera de casa en el pueblo de Segovia (centro de España) donde creció en los años 60 del siglo pasado eran las maestras.

Y las primeras científicas de las que tuvo conocimiento, Marie Curie o Margarita Salas, le parecían "heroínas inalcanzables" más que mujeres normales con una profesión que cualquier otra pudiese aspirar a ejercer.

"Ahora ya hay muchas chicas que comienzan la carrera universitaria o la acaban con la idea de dedicarse a la ciencia. En mi generación, ser investigadora, es un proceso que tuvimos que ir elaborando a lo largo del tiempo", afirma.

Colzi sí tuvo esas referencias en el pueblo cercano a Florencia donde creció a finales de los años 90.

Cuando comenzó su especialización "ya había mujeres que hacían los descubrimientos importantes, o lograban ser directoras de institutos internacionales de referencia" con los que ella aspiraba a colaborar, como la astroquímica italiana Paola Caselli, en el Instituto Max Planck de Física Extraterreste de Alemania.

La presencia de chicas jóvenes en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (las llamadas STEM por sus siglas en inglés) es cada vez mayor, pero la raíz de la desigualdad en la investigación no se da tanto en el acceso a la universidad sino en el desarrollo profesional, coinciden las entrevistadas.

Cuando Lázaro cursó Biología (una de las carreras donde tradicionalmente ha habido más mujeres) en la Universidad Autónoma de Madrid en los 80, había mayoría de chicas. La cosa cambió cuando se especializó en bioquímica y biología molecular.

Hoy, casi cuatro décadas después, cuando se reúne con sus compañeros de promoción "el porcentaje de mujeres que ha acabado dedicándose a la ciencia es muchísimo más bajo que el de hombres".

En el caso de Colzi, que estudió Física y luego se especializó en Astrofísica, el porcentaje inicial de mujeres con las que comenzó los estudios, un 40% respecto a un 60% de hombres aproximadamente, se mantuvo similar hasta la conclusión del doctorado.

Y es ahí, en una edad, por lo general, cercana a los 30 cuando ella aprecia que algunas mujeres abandonan la carrera científica por la dificultad de conciliar.

"Eso se traduce en una élite científica dominada por hombres, que influye a la hora de decidir qué temas se investigan o cómo se reparte el dinero en investigación. Al final predomina la opinión de los hombres", apunta Lázaro.

Expectativas y educación

En la escala más alta de los organismos públicos de investigación en España: aproximadamente el 75% son hombres y el 25% mujeres.

La desigualdad que representan estas cifras no es exclusiva de la carrera científica, sino "fruto de un problema estructural de la sociedad que debe atajarse más desde la educación temprana", señala la investigadora italiana.

"Las expectativas que pone la sociedad son muy diferentes para chicos y chicas. A ellos se les va a valorar más por su carrera profesional, y de ellas se sigue esperando que en algún momento, si es necesario, tengan que parar o compaginar su trabajo con los cuidados. Esa expectativa crea un sentimiento enorme de culpabilidad en la mujer, que no se da en el hombre", incide Lázaro.

"Yo soy joven a nivel científico y necesito avanzar en mi carrera, pero también soy madre de una niña de dos años. Mientras a los hombres quizá les resulte fácil quedarse más tiempo en el trabajo sin sentirse culpables, a mi no. Cuando me quedo media hora más, aunque mi marido se ocupe, me siento mal por hacerlo", señala Colzi.

"Es algo que no ha cambiado a lo largo de las generaciones. Tengo dos hijas y ese sentimiento también lo tenía", añade Lázaro.

Un sistema científico que perjudica a las mujeres

Además de ahondar en conciliación y en facilitar los cuidados, las investigadoras sostienen que el actual sistema científico "tan competitivo y basado en los números" perjudica a las mujeres, y que se debería avanzar hacia otro más "cualitativo".

"El trabajo científico que yo envío lo van a juzgar otras personas. Y la realidad es que todavía seguimos pensando que lo que dice un hombre tiene más autoridad que lo que dice una mujer", agrega Lázaro.

Hay estudios que confirman su percepción: los trabajos firmados por hombres se citan más que los de las mujeres.

"Yo por ejemplo siento, dentro de mi misma, que mi opinión nunca será valorada igual que la de un compañero hombre", reconoce Colzi.

Preguntadas por cómo animarían a las niñas de hoy a dedicarse a la ciencia, Lázaro les dice que "crean en ellas mismas y no abandonen antes de intentarlo". Colzi que "si es lo que les gusta, pueden transformar su curiosidad en un trabajo".