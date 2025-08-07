Italia y SpaceX firman un acuerdo para llevar experimentos italianos a Marte

Fotografía cedida por SpaceX donde se muestra el cohete Falcon 9, la undécima misión espacial tripulada operativa de Dragon (Crew-11). ( EFE/ SPACEX )

La Agencia Espacial Italiana (ASI) firmó este jueves un acuerdo con SpaceX, la empresa aeroespacial del magnate Elon Musk, para transportar experimentos italianos en las primeras misiones de la nave Starship, destinadas a llevar cargas comerciales a Marte.

Las cargas útiles incluirán, entre otras cosas, un experimento sobre el crecimiento de plantas, una estación de monitorización meteorológica y un sensor de radiación, según informó este jueves la ASI.

"Italia va a Marte", escribió en su cuenta de X el presidente de la Agencia, Teodoro Valente, al anunciar la firma del acuerdo, que calificó como "sin precedentes".

Vuelo interplanetario

Los experimentos italianos recopilarán datos científicos durante la fase de vuelo interplanetario, de aproximadamente seis meses, que la Starship realizará desde la Tierra hasta Marte, y posteriormente en la superficie del planeta rojo.

"Italia continúa estando a la vanguardia en tecnología espacial, acercando cada vez más la exploración humana de la Luna, Marte y más allá", destacó la ASI en un comunicado.

Por su parte, el ministro de Empresas y del 'Made in Italy', Adolfo Urso, celebró el acuerdo en redes sociales.

"Un resultado que confirma, una vez más, nuestra estrategia orientada a fortalecer la industria nacional, valorar el talento italiano y consolidar la presencia de nuestro país en los grandes programas de exploración espacial", escribió en X.