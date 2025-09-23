Un hospital belga participa en primer consorcio sobre la reproducción humana en el espacio

El "Consorcio de la Hoja de Ruta para la Reproducción Espacial" reunirá a científicos y otros expertos para abordar las posibilidades de los humanos de reproducirse de forma segura fuera de la Tierra. ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Universitario de Gante (UGent), en Bélgica, participa en el primer consorcio dedicado a la reproducción humana en el espacio, una iniciativa organizada por la empresa neerlandesa SpaceBorn United que tendrá lugar en Ámsterdam a finales de septiembre.

El "Consorcio de la Hoja de Ruta para la Reproducción Espacial" reunirá, entre el 26 y el 28 de septiembre, a científicos y otros expertos para abordar las posibilidades de los humanos de reproducirse de forma segura fuera de la Tierra, informó la agencia Belga.

En el evento participarán especialistas en investigación de fertilidad, biología y tecnología espacial, bioética, geopolítica y derecho.

Por parte de UGent asistirá la investigadora Kelly Tilleman, que aportará sus conocimientos sobre el desarrollo y la aplicación de tecnologías reproductivas avanzadas como parte del grupo de investigación en medicina reproductiva, indicó Belga.

"Sin la posibilidad de reproducción, la presencia humana en el espacio siempre será temporal", dijo el doctor Egbert Edelbroek, fundador y director ejecutivo de SpaceBorn United.

"La habitabilidad permanente más allá de la Tierra solo es posible si podemos concebir y criar hijos de forma segura en el espacio", añadió.

Desafíos de la concepción

La concepción, el embarazo y el parto fuera de la Tierra presentan enormes desafíos.

La menor gravedad y la ingravidez pueden alterar los procesos corporales, mientras que la radiación y las alteraciones del ritmo circadiano añaden riesgos adicionales.

Según la misma empresa, no se sabe prácticamente nada sobre su impacto en los órganos reproductivos, el desarrollo embrionario o el parto.

La investigación también podría generar beneficios en la Tierra, ya que el estudio de la reproducción en condiciones extremas podría conducir a mejores tratamientos para problemas de fertilidad y a mayores tasas de éxito en los procedimientos de fecundación in vitro, según la misma empresa.

SpaceBorn United explica en su página web que su objetivo es investigar y facilitar las diferentes etapas de la reproducción humana en el espacio, propiciando asentamientos humanos independientes más allá de la Tierra.