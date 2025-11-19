La NASA presenta vistas inéditas del cometa 31/Atlas, procedente de otra estrella

Los astrónomos están apuntando sus telescopios en dirección al cometa, el cual se encuentra actualmente a unos 305 millones de kilómetros (190 millones de millas) de la Tierra. ( FUENTE EXTERNA )

La NASA dio a conocer este miércoles nuevas y detalladas imágenes de un cometa de origen interestelar que atraviesa el sistema solar en un veloz recorrido que no volverá a repetirse.

Descubierto hace unos meses, el cometa conocido como 3I/Atlas es apenas el tercer objeto confirmado que visita nuestro rincón del cosmos desde otra estrella. Pasó inofensivamente cerca de Marte el mes pasado.

Varias naves espaciales de la NASA que se encuentran sobre o cerca del planeta rojo realizaron acercamientos del cometa cuando pasó a tan sólo 29 millones de kilómetros (18 millones de millas). Los dos satélites de la Agencia Espacial Europea alrededor de Marte también realizaron observaciones.

¿Qué características tiene el cometa 3I/Atlas?

Los astrónomos están apuntando sus telescopios en dirección al cometa, el cual se encuentra actualmente a unos 305 millones de kilómetros (190 millones de millas) de la Tierra. Gianluca Masi del Virtual Telescope Project realizó un acercamiento el miércoles desde Italia.

Lo más cerca que el cometa estará de la Tierra será a 269 millones de kilómetros (167 millones de millas), a mediados de diciembre. Luego se dirigirá de nuevo hacia el espacio interestelar, para no regresar jamás.

We've just released the latest images of the interstellar comet 3I/ATLAS, as observed by eight different spacecraft, satellites, and telescopes.



Here's what we've learned about the comet — and how we're studying it across the solar system: https://t.co/ZIt1Qq6DSp pic.twitter.com/ITD6BqVlGn — NASA (@NASA) November 19, 2025

¿Cómo se están realizando las observaciones del cometa?

Nombrado por el telescopio en Chile que lo avistó por primera vez, se cree que el cometa tiene un tamaño de entre 440 metros (1.444 pies) y 5,6 kilómetros (3,5 millas) de ancho.

La nave espacial Juice de la Agencia Espacial Europea, con destino a Júpiter, ha estado enfocando sus cámaras e instrumentos científicos hacia el cometa durante todo el mes, especialmente después de que hizo su paso más cercano al sol.

Pero, los científicos no recibirán ninguna de estas observaciones hasta febrero, debido a que la antena principal de Juice está fungiendo como escudo térmico mientras pasa cerca del sol, limitando el envío de datos.

El cometa se puede ver desde la Tierra antes del amanecer usando binoculares o un telescopio.