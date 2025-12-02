Un satélite chino logra reconstruir en 3D y en segundos las capas atmosféricas del Sol

El satélite chino Xihe logró captar por primera vez más de 300 "cortes" espectrales que corresponden a distintas capas bajas de la atmósfera solar, desde la fotosfera hasta la cromosfera, en menos de un minuto, una técnica comparable a una tomografía que permite reconstruirlas en 3D, informó este miércoles el diario oficial Global Times.

En una entrevista con el rotativo, el jefe científico de la misión, Ding Mingde, señaló que Xihe puede obtener "espectros solares de disco completo en más de 300 puntos de longitud de onda simultáneamente cada 46 segundos", y comparó el resultado con "una tomografía computarizada (TAC)", aludiendo a las imágenes médicas que reconstruyen un objeto en capas.

"En menos de un minuto podemos realizar una observación tridimensional con más de 300 capas", afirmó el profesor de la Universidad de Nankín.

En la investigación solar se considera relevante este tipo de observaciones porque la mayoría de misiones solo pueden registrar una o dos capas de la atmósfera a la vez o requieren combinar datos tomados en distintos momentos.

Captar en segundos más de 300 alturas del disco solar permite seguir cómo una perturbación se propaga entre capas, un proceso esencial para comprender el origen de erupciones y mejorar la predicción del clima espacial que puede afectar a satélites, comunicaciones y redes eléctricas.

El satélite, también llamado Chinese H-Alpha Solar Explorer, funciona desde 2021 en una órbita sincrónica al Sol a unos 517 kilómetros de la Tierra y ha generado ya 1,2 petabits de datos científicos.Fue concebido como una plataforma específica para obtener imágenes espectrales del Sol y reúne tecnologías poco habituales en este tipo de misiones, como un sistema de control por levitación magnética que reduce las vibraciones y un navegador Doppler basado en líneas atómicas de sodio que, según Ding, ofrece mediciones de velocidad con una precisión "inferior a dos metros por segundo".

Xihe forma parte del programa experimental ´Dual Ultra´, centrado en alta estabilidad y precisión, y coopera con misiones solares de la NASA, la ESA y con el satélite chino Kuafu-1, además de compartir datos con equipos de investigación de 15 países.

Resultados

Más de 70 artículos revisados por pares se han publicado a partir de sus observaciones, centrados en la dinámica tridimensional de erupciones, ondas atmosféricas y oscilaciones de filamentos solares. Sus datos se integran en el sistema chino de monitorización del clima espacial.

Ding adelantó que el programa se ampliará con dos misiones: Xihe-2, para observación estereoscópica desde el punto L5 Sol-Tierra, y Kuafu-2, un futuro observatorio solar polar.

Añadió que el análisis de los patrones de actividad del Sol podría extenderse, con técnicas de inteligencia artificial, al estudio de otras estrellas y a la búsqueda de entornos propicios para planetas habitables. EFE