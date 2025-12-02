SOHO, tres décadas disfrutando de unas vistas ininterrumpidas de la actividad solar

SOHO también ha estudiado la cantidad de energía que emite el Sol, que es esencial para comprender el calentamiento solar en la atmósfera y el clima terrestre. ( FREEPIK )

Se suponía que iba para dos años, pero el Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO) acaba de cumplir tres décadas de trabajo ininterrumpido frente al Sol, a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, donde ha realizado un registro casi continuo de la actividad de nuestra estrella.

Esta misión conjunta de la Agencia Espacial Europea (ESA) y de la NASA ha observado casi tres ciclos solares de once años cada uno y "ha superado todas las expectativas", apunta la directora científica de la ESA, Carole Mundell.

Éxitos y dramas

En estos treinta años, la misión ha vivido éxitos pero también algunos 'dramas': Dos años y medio después del lanzamiento -el 2 de diciembre de 1995-, la nave sufrió un error crítico y perdió el contacto con Tierra. Tres meses después, un equipo de rescate internacional logró localizarla y recuperarla.

Y en noviembre de 1998, los giroscopios estabilizadores de la nave espacial fallaron, lo que dio comienzo a una nueva carrera para salvar la misión. En febrero de 1999, un nuevo software permitió a la nave volar sin necesidad de giroscopios, y desde entonces ha revolucionado la ciencia solar.

"SOHO fue pionera en nuevos campos de la ciencia solar. Ha supuesto un cambio revolucionario en el estudio del clima espacial, ya que proporciona una monitorización en tiempo real del Sol para pronosticar tormentas solares potencialmente peligrosas que se dirigen hacia la Tierra, y su legado sigue guiando las misiones futuras", destaca Daniel Müller, científico del proyecto de la ESA para SOHO y Solar Orbiter.

Desde su lanzamiento, SOHO produce a diario datos de alta calidad que permiten publicar cientos de artículos cada año. "Su productividad científica sigue siendo muy alta", subraya Müller.

Hoy, martes, Nature Astronomy publica un resumen de los 30 años de legado de SOHO en la observación solar y sus grandes aportaciones a la ciencia espacial.

El artículo recuerda que SOHO fue pionera en la 'heliosismología', que estudia el interior del Sol y cómo reverberan las ondas sonoras en su interior, exactamente igual que en la Tierra los geólogos estudian las ondas sísmicas durante un terremoto.

Ahora sabemos que el plasma (material con carga eléctrica) fluye bajo la superficie solar en un bucle en cada uno de los hemisferios del Sol, y que tarda unos 22 años en completar un bucle completo alrededor de esta única 'cinta transportadora', desde la superficie cerca del ecuador hasta los polos, y luego de vuelta hacia el interior, en dirección al ecuador.

Este 'viaje' del plasma coincide con la cronología del ciclo magnético del Sol, lo que explica cómo las manchas solares emergen progresivamente más cerca del ecuador a lo largo del ciclo solar.

Estudio de energía

SOHO también ha estudiado la cantidad de energía que emite el astro, que es esencial para comprender el calentamiento solar en la atmósfera y el clima terrestre y, gracias a sus observaciones, sabemos que la producción total de energía del Sol varía muy poco:.

En promedio, solo un 0.06 % a lo largo del ciclo solar y que, por el contrario, la variación de la radiación ultravioleta extrema es considerable, ya que se duplica entre el mínimo y el máximo solar.

La sonda ha sido fundamental para la vigilancia meteorológica espacial en tiempo real gracias a uno de sus instrumentos: el Coronógrafo Espectrométrico de Gran Ángulo (Lasco), un telescopio con un disco que enmascara el centro del campo de visión y que al bloquear la luz directa del Sol, permite ver la atmósfera circundante, llamada corona.

Este instrumento permite ver las eyecciones de masa coronal, grandes erupciones solares, hasta tres días antes de que lleguen a la Tierra.

Pero además, SOHO es un gran cazador de cometas. Incluso gracias a Lasco puede ver los 'sungrazer', que se acercan al Sol a distancias muy cortas. En 30 años, SOHO ha descubierto 5,000 cometas, lo que lo convierte en el descubridor de cometas más prolífico de la historia.

Su éxito, además, ha abierto paso a la próxima generación de observatorios solares, como el Solar Orbiter de la ESA o el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA. Además, SOHO contribuye con frecuencia con otras misiones como la Parker Solar Probe de la NASA o el Proba-3 de la ESA.

"El SOHO es un éxito rotundo en todos los sentidos" y su ciencia sigue siendo "valiosa y relevante", por lo que, "seguro que su legado seguirá guiando la ciencia solar durante las próximas décadas", concluye Daniel.