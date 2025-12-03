La contaminación lumínica de las megaconstelaciones satelitales afectará a los telescopios

La contaminación lumínica emitida por satélites amenaza el funcionamiento de los telescopios espaciales, según estudio de la NASA ( FUENTE EXTERNA )

En apenas cinco años, el número de satélites que orbitan la Tierra ha pasado de 2,000 a 15,000 y para 2037 se espera que sean 560,000, pero su presencia tiene un coste: la contaminación lumínica emitida por estos satélites amenaza el funcionamiento de los telescopios espaciales.

Según un estudio del Centro de Investigaciones Ames de la NASA, si se llevan a cabo los lanzamientos de constelaciones satelitales previstos para los próximos años, el telescopio espacial de la NASA Hubble podría ver dañado más de un tercio de sus imágenes y otros telescopios perderían más del 96 % de sus trabajos.

Dado que los telescopios espaciales y las constelaciones satelitales comparten el mismo espacio orbital, el estudio propone minimizar el número de satélites enviados al espacio o desplegarlos en órbitas más bajas de las que operan los telescopios, aunque -advierten- esto podría afectar a la capa de ozono terrestre.

El estudio, dirigido por Alejandro S. Borlaff, explica que la reducción de costes para lanzar cargas útiles ha favorecido la proliferación de satélites pero su impacto sobre los telescopios científicos ha sido pasado por alto.

A medida que los satélites orbitan, los observatorios basados en el espacio -como el telescopio espacial Hubble- que operan en el mismo espacio pueden capturar rayas de luz reflejada, lo que puede hacer que la imagen sea completamente inútil para los astrónomos y científicos, apuntan los autores.

¿Cómo se hizo el estudio?

Para hacer el estudio, simularon la vista de cuatro telescopios espaciales, dos de la NASA (el Hubble y el SPHEREx), el ARRAKIHS de la Agencia Espacial Europea (ESA), y el telescopio Xuntian programado por China, todos ellos en órbitas entre 400 y 800 kilómetros.

Así, comprobaron que la luz de los 560,000 satélites que se prevé que haya en órbita en el año 2037 (Starlink, OneWeb, Astra o Guowang, entre otros), afectaría aproximadamente a un 39,6% de las imágenes del Hubble y al 96% de las imágenes de los otros tres telescopios.

Además, estimaron que el número promedio de satélites observados por exposición será de 2,14 para el Hubble, 5,64 para SPHEREx, 69 para ARRAKIHS y 92 para Xuntian.

Para los autores, una solución podría ser desplegar satélites en órbitas más bajas que las de los telescopios, aunque las emisiones de estos satélites más bajos podrían tener implicaciones para la capa de ozono de la Tierra, reconocen.

