Pompeya y un muro a medio hacer dan más pistas de cómo era el hormigón en la antigua Roma

En la imagen de archivo, vista de la "domus" Sirico, en Pompeya (Italia). ( EFE )

Pompeya ha vuelto a convertirse en una especie de túnel del tiempo sobre cómo se vivía en la antigua Roma. En esta ocasión, los restos de la construcción de unos muros, paralizada por la erupción de Vesubio, proporcionan evidencias sobre el hormigón que usaban y su resistencia durante siglos.

Un equipo liderado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (EE. UU.) publica en Nature Communications un estudio sobre cómo era el proceso de creación del hormigón en el Imperio romano, para lo que estudiaron nuevos restos salidos a la luz en la ciudad destruida de manera fulminante en el año 79.

El hormigón permitió la revolucionaria arquitectura de Roma, con la construcción de edificios, puentes y acueductos, muchos de los cuales siguen utilizándose unos 2.000 años después de su creación.

El equipo liderado por el investigador del MIT Admir Masic publicó en 2023 un estudio que ya identificaba como el secreto del hormigón romano la cal viva y la mezcla en caliente, que le daban al material resistencia y capacidad de autorrepararse.

El descubrimiento de herramientas y materias primas en yacimientos arqueológicos ha sido relativamente limitado. Por ello, gran parte del conocimiento sobre las técnicas de construcción de la época han llegado de fuentes escritas, como el arquitecto romano Vitruvio, que parecía contradecir la tesis del MIT.

Nuevo estudio

El nuevo estudio se basa en el reciente descubrimiento en Pompeya de unos muros a medio construir que han permitido confirmar sus teorías.

Es decir, que el hormigón se obtenía por un proceso conocido como ´mezcla en caliente´, en el que la cal viva (piedra caliza seca y calentada) se mezcla directamente con agua, rocas volcánicas y cenizas, lo que produce una reacción química que calienta la mezcla.

Cuando se forman grietas en el hormigón, los clastos, o trozos de cal que quedan en la mezcla se vuelven a disolver y rellenan las grietas.

El hallazgo de una obra en curso proporcionó a los investigadores contenedores de materiales de construcción de hormigón y las herramientas donde los trabajadores los dejaron, así como contrafuertes, muros estructurales terminados, y reparaciones con mortero en un muro ya existente.

"Tuvimos la suerte de poder abrir esta cápsula del tiempo de una obra en construcción y encontrar montones de material listo para ser utilizado en la construcción del muro", señaló Masic.

Los autores identificaron cal viva, ceniza volcánica y áridos, todos ellos materiales que respaldan el uso de la técnica de mezcla en caliente.

Las muestras de hormigón no solo contenían los clastos de cal descritos en el artículo anterior de Masic, sino que también descubrieron fragmentos intactos de cal viva premezclados con otros ingredientes en una pila de materia prima seca, un primer paso fundamental en la preparación del hormigón mezclado en caliente.

Los autores también analizaron la composición química y la microestructura de los materiales de construcción, encontrando una firma molecular distintiva y un patrón de agrietamiento y porosidad que podrían estar directamente relacionados con la aplicación de cal viva y técnicas de mezcla en caliente en el lugar.

El yacimiento ofrece, según los autores del artículo, la prueba más clara hasta la fecha de que los romanos utilizaban la mezcla en caliente en la producción de hormigón.

Importancia histórica

Para el investigador, este material tiene una importancia histórica, pero también es importante comprenderlo desde el punto de vista científico y tecnológico.

En cuanto a la aparente contradicción del proceso descrito con el contenido en los escritos de Vitruvio, el investigador supone que pudo haber sido malinterpretado.

De hecho, indicó, el arquitecto romano también menciona el calor latente durante el proceso de mezcla del cemento, lo que podría sugerir, después de todo, una mezcla en caliente.

Los autores plantean que los conocimientos adquiridos aquí podrían aplicarse a los procesos de construcción modernos con el objetivo de generar un hormigón más duradero y sostenible.