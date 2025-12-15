×
Analizan laguna nicaragüense de Asososca debido a cambio de color y olor a azufre

Ese fenómeno, asociado con descensos de temperatura, hace que el agua tome un color turquesa y desprenda olor a sulfuro o azufre, que obliga a suspender el bombeo por algunas horas

    La laguna de Asososca es una de las más importantes fuentes de agua de Managua. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades nicaragüenses informaron este lunes que analizan la laguna volcánica de Asososca, ubicada en el sur de Managua, debido a que comenzó a manifestar un fenómeno conocido como volteo térmico.

    La estatal Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) indicó en una declaración que dan seguimiento a ese volteo térmico "para asegurar el suministro de agua" en la capital de Nicaragua.

    "Se analiza tres veces al día: temperatura, oxígeno y conductividad, para anticipar la manifestación del fenómeno natural conocido como "volteo térmico" y tomar las medidas contingentes para asegurar la calidad del agua suministrada a las familias", explicó la Enacal.

    ¿Qué es el volteo térmico en la laguna de Asososca?

    Ese fenómeno, asociado con descensos de temperatura, hace que el agua tome un color turquesa y desprenda olor a sulfuro o azufre, que obliga a suspender el bombeo por algunas horas, mientras se disuelve de forma natural por efecto del sol y el viento, señaló esa entidad.

    Ese fenómeno se presenta cada año en la laguna, entre los meses de noviembre y enero, y afecta el suministro de agua de manera temporal a unos 50 barrios de la capital nicaragüense, es decir, unos 40.000 habitantes.

    • La laguna de Asososca es una de las más importantes fuentes de agua de Managua.

    Asososca, situada a unos 2,2 kilómetros del lago de Managua, es una laguna de origen volcánico, con un cráter de 800 metros de largo en dirección norte-sur y 1.100 metros en dirección este-oeste.

    Tiene una profundidad de 140 metros y la precipitación media durante los meses lluviosos varían entre los 1.000 a 1.200 milímetros al año, de acuerdo con las autoridades. 

