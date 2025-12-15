Analizan laguna nicaragüense de Asososca debido a cambio de color y olor a azufre

La laguna de Asososca es una de las más importantes fuentes de agua de Managua. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades nicaragüenses informaron este lunes que analizan la laguna volcánica de Asososca, ubicada en el sur de Managua, debido a que comenzó a manifestar un fenómeno conocido como volteo térmico.

La estatal Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) indicó en una declaración que dan seguimiento a ese volteo térmico "para asegurar el suministro de agua" en la capital de Nicaragua.

"Se analiza tres veces al día: temperatura, oxígeno y conductividad, para anticipar la manifestación del fenómeno natural conocido como "volteo térmico" y tomar las medidas contingentes para asegurar la calidad del agua suministrada a las familias", explicó la Enacal.

¿Qué es el volteo térmico en la laguna de Asososca?

Ese fenómeno, asociado con descensos de temperatura, hace que el agua tome un color turquesa y desprenda olor a sulfuro o azufre, que obliga a suspender el bombeo por algunas horas, mientras se disuelve de forma natural por efecto del sol y el viento, señaló esa entidad.

Ese fenómeno se presenta cada año en la laguna, entre los meses de noviembre y enero, y afecta el suministro de agua de manera temporal a unos 50 barrios de la capital nicaragüense, es decir, unos 40.000 habitantes.

Asososca, situada a unos 2,2 kilómetros del lago de Managua, es una laguna de origen volcánico, con un cráter de 800 metros de largo en dirección norte-sur y 1.100 metros en dirección este-oeste.

Tiene una profundidad de 140 metros y la precipitación media durante los meses lluviosos varían entre los 1.000 a 1.200 milímetros al año, de acuerdo con las autoridades.