Fracasa el lanzamiento de un nuevo satélite japonés tras un fallo en el motor del cohete

El lanzamiento del sexto satélite de geolocalización japonés Michibiki fracasó este lunes. ( EFE )

El lanzamiento del sexto satélite de geolocalización japonés Michibiki fracasó este lunes tras detectarse un fallo en el motor de la segunda etapa del cohete H3 que lo transportaba, afirmó la agencia aeroespacial japonesa (JAXA).

"Es extremadamente desafortunado que el lanzamiento del cohete H3 (...) haya fallado y lamentamos no haber podido cumplir con las expectativas del público", dijo JAXA en un comunicado.

La agencia aeroespacial nipona afirmó que está investigando lo sucedido tras el lanzamiento del cohete, que despegó esta mañana a las 10:51 hora local (1:51 GMT) desde el Centro Espacial Tanegashima en la prefectura meridional de Kagoshima.

El satélite, que debía separarse del vehículo una media hora después del despegue, no logró alcanzar su órbita planeada a 400 kilómetros sobre la Tierra tras detenerse la propulsión de la segunda etapa del cohete antes de lo previsto, detalló la agencia japonesa.

El presidente de JAXA, Hiroshi Yamakawa, anunció en una rueda de prensa la creación de un equipo de investigación para esclarecer los detalles del incidente.

Por su parte, el responsable encargado del lanzamiento, Masashi Okada, reconoció que la agencia aún no sabe si el satélite llegó a desprenderse del cohete, por lo que todavía no puede asegurar su ubicación.

El lanzamiento, previsto inicialmente para el 7 de diciembre, ya tuvo que ser pospuesto dos veces tras detectarse anomalías en la plataforma de despegue y en el propio cohete.

La red de satélites Michibiki forma parte del Sistema Satelital Quasi-Zenith, un proyecto japonés que persigue perfeccionar los datos de ubicación en el archipiélago con el fin de consolidar una red autónoma de siete satélites para el año fiscal 2026, eliminando la dependencia de sistemas extranjeros.

Satélites japoneses

Hasta el momento, Japón ha logrado poner en órbita cinco de los siete satélites planeados, con los que espera ser capaz de proporcionar información de ubicación en el archipiélago utilizando solo satélites japoneses, sin depender de aparatos extranjeros.

El primer cohete H3 japonés, lanzado en marzo de 2023 para potenciar la competitividad del país en el sector aerospacial, sufrió un incidente similar cuando el motor de la segunda fase no logró encenderse y la agencia tuvo que ordenar su autodestrucción en pleno vuelo, resultando en un fracaso que golpeó duramente la industria aeroespacial del país.