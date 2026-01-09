Crew-11 regresará anticipadamente por enfermedad de astronauta antes de caminata espacial

La Crew-11 despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida el 1 de agosto de 2025 ( FUENTE EXTERNA )

La NASA confirmó este jueves que la tripulación del Crew-11 regresará antes de tiempo a la Tierra por la enfermedad de uno de sus miembros antes de la primera caminata espacial del año.

Es la primera vez en 27 años que la Estación Espacial Internacional envía a una tripulación de regreso anticipadamente.

La agencia espacial indicó en una conferencia de prensa que planea definir el itinerario de regreso de la tripulación en las próximas 48 horas, anulando el plan inicial que era mantener al Crew-11 en el espacio hasta marzo de 2026.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, señaló que la decisión de regresar a la tripulación a tierra no está relacionada con "los preparativos de la caminata espacial" realizados ayer y que se trata únicamente de una "situación médica".

La Crew-11 despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida el 1 de agosto de 2025 a bordo de una nave espacial SpaceX Dragon impulsada por un cohete Falcon.

La tripulación, conformada por astronautas de diversas nacionalidades, tenía previsto realizar la primera caminata espacial del año antes del retorno anticipado.

Durante la conferencia de prensa, Isaacman aseguró que las misiones Artemis II y Crew-12 son "campañas independientes" y que no existen motivos para creer que se produzca alguna superposición que impida el lanzamiento de Artemis II en la Ventana 17 programada para el próximo mes.

Isaacman destacó que, a pesar del contratiempo médico en la Estación Espacial Internacional con la tripulación 11, los planes para el regreso tripulado de la NASA al espacio cislunar no se verán retrasados y continúan según lo previsto.

Otro paseo espacial

La agencia espacial tiene programado otro paseo espacial el próximo 15 de enero del que no informó que se haya visto afectado por los problemas médicos hoy reportados.

En él, dos nuevos astronautas instalarán una nueva ayuda de navegación para naves espaciales visitantes, y reubicarán un antiguo puente de servicio de amoníaco, un conjunto de mangueras flexibles que conectan partes de un sistema de fluidos.

Hasta hoy se han realizado 270 caminatas espaciales en la EEI desde diciembre de 1998. La más larga tuvo lugar en marzo de 2001, cuando James Voss y Susan Helms permanecieron 8 horas y 56 minutos en el exterior.