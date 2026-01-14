El neurocientífico Agustín Ibáñez aboga por la IA para afrontar el envejecimiento mundial

El director del Instituto Latinoamericano de la Salud Cerebral, el doctor en neurociencia Agustín Ibáñez, abogó por el uso de la IA y la cooperación internacional en investigación neurológica para afrontar el envejecimiento global. ( FUENTE EXTERNA )

El director del Instituto Latinoamericano de la Salud Cerebral, el doctor en neurociencia Agustín Ibáñez, abogó este miércoles por el uso de la inteligencia artificial (IA) y la cooperación internacional en investigación neurológica para afrontar el envejecimiento global, que considera "uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy en día".

En declaraciones a EFE en el Instituto del Cerebro de París (ICM) durante su primer foro internacional de la Salud Cerebral, Ibáñez afirmó que la IA "ya está teniendo un impacto brutal en la investigación y en el cuidado de los pacientes cerebrales", algo que considera clave ante la actual tendencia de envejecimiento mundial.

"Cada vez estamos más envejecidos, y aproximadamente una de cada tres personas a lo largo de su vida tienen un problema neurológico. Esto no solo genera una crisis en el sistema de salud, sino en el sistema de productividad", señaló.

Ibáñez aseguró que le resulta "imposible" pensar en un futuro sin el desarrollo de la IA, que ya se aplica en métodos preventivos para predecir trayectorias médicas de décadas, pero apuntó a la regulación de esta nueva tecnología como un "gran desafío", puesto que, en su opinión, aún se está "muy lejos de poder controlarla".

"Ciertamente hay riesgos grandes y no está muy claro si lo vamos a manejar o no, honestamente, pero creo que los beneficios son más grandes que los riesgos", adujo el investigador.

Oportunidades y problemas del campo

Además, opinó que, pese a los nuevos problemas del campo, ahora también hay "más oportunidades que nunca" para hacerles frente, y subrayó la importancia de la cooperación internacional, una cuestión que Ibáñez tratará junto a múltiples investigadores durante una de las conferencias del foro sobre salud cerebral.

Este evento, que el doctor argentino consideró "imprescindible" para conectar a investigadores y poderes públicos a nivel global, pondrá en común los grandes avances del sector con múltiples conferencias entre el 14 y 15 de enero en el seno del Hospital de la Pitié-Salpêtrière, el más grande de Francia.

En palabras de los organizadores, la iniciativa propone "un marco de acción estratégica coordinado" que "movilice a un conjunto de sectores a escala internacional" mediante el intercambio de grandes avances y la difusión de la labor del instituto en su 15 aniversario, que ya prevé nuevas ediciones del foro y, potencialmente, exportar el formato a otros países.

El segundo día del evento estará centrado en cinco sesiones de conferencias sobre salud cerebral que contarán con la presencia del octavo secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y del director general de la Organización Mundial de la Salud, el Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En los paneles previstos se tratarán cuestiones que van desde la prevención y la terapia en salud cerebral, con participantes provenientes de las universidades de Harvard, Columbia y Lovaina (Bélgica), entre otras, hasta la implementación de la Inteligencia Artificial, el impacto del envejecimiento y la cooperación internacional en la investigación.