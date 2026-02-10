×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Estudio Científico
Estudio Científico

Un centro científico francés da 5.000 euros a 10 voluntarios que aguanten 10 días tumbados

El estudio científico tiene como meta ver cómo el cuerpo humano se adaptaría a una situación de ingravidez en el espacio

    Expandir imagen
    Un centro científico francés da 5.000 euros a 10 voluntarios que aguanten 10 días tumbados
    Esos voluntarios estarán diez días tumbados, en una posición ligeramente inclinada, ingiriendo apenas 250 calorías al día. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto de medicina y de fisiología espacial Medes, con sede en Toulouse (sur de Francia), busca diez voluntarios que puedan estar diez días seguidos tumbados a cambio de 5,000 euros, informó a EFE ese centro.

    El estudio científico, programado para el próximo junio, tiene como meta ver cómo el cuerpo humano se adaptaría a una situación de ingravidez en el espacio.

    La simulación, organizada por una solicitud del Centro Nacional de Estudios Aeroespaciales (CNES) de Francia, se realiza en tierra debido a la dificultad de llevar a cabo ciertas investigaciones científicas durante los vuelos espaciales.

    "La idea es saber cómo se redistribuyen los fluidos del cuerpo, el agua y la sangre, en unas condiciones de ingravidez", señaló una portavoz del Medes.

    Hombres de 20 a 40 años 

    El Instituto de medicina y de fisiología espacial busca a diez hombres, de entre 20 y 40 años y con un buen nivel de francés. Los candidatos deben de tener buena salud y ser asiduos de la práctica deportiva.

    Esos voluntarios estarán diez días tumbados, en una posición ligeramente inclinada, ingiriendo apenas 250 calorías al día.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 