Un centro científico francés da 5.000 euros a 10 voluntarios que aguanten 10 días tumbados

El Instituto de medicina y de fisiología espacial Medes, con sede en Toulouse (sur de Francia), busca diez voluntarios que puedan estar diez días seguidos tumbados a cambio de 5,000 euros, informó a EFE ese centro.

El estudio científico, programado para el próximo junio, tiene como meta ver cómo el cuerpo humano se adaptaría a una situación de ingravidez en el espacio.

La simulación, organizada por una solicitud del Centro Nacional de Estudios Aeroespaciales (CNES) de Francia, se realiza en tierra debido a la dificultad de llevar a cabo ciertas investigaciones científicas durante los vuelos espaciales.

"La idea es saber cómo se redistribuyen los fluidos del cuerpo, el agua y la sangre, en unas condiciones de ingravidez", señaló una portavoz del Medes.

Hombres de 20 a 40 años

El Instituto de medicina y de fisiología espacial busca a diez hombres, de entre 20 y 40 años y con un buen nivel de francés. Los candidatos deben de tener buena salud y ser asiduos de la práctica deportiva.

Esos voluntarios estarán diez días tumbados, en una posición ligeramente inclinada, ingiriendo apenas 250 calorías al día.

