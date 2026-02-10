×
El núcleo terrestre podría ser el gran depósito de hidrógeno del planeta

Investigadores de Suiza y China han simulado las condiciones del núcleo terrestre para estimar la cantidad de hidrógeno acumulado durante su formación

    El núcleo terrestre podría ser el gran depósito de hidrógeno del planeta
    Estudios sugieren que el núcleo terrestre alberga entre 9 y 45 veces más hidrógeno que los océanos. (FUENTE EXTERNA)

    El núcleo de la Tierra podría ser el mayor depósito de hidrógeno del planeta, con un contenido potencialmente superior al almacenado en los océanos, según una investigación recogida este martes en la revista Nature Communications.

    El trabajo, realizado conjuntamente por investigadores de centros suizos y chinos, concluye que esa acumulación de hidrógeno en el núcleo terrestre se produjo durante la mismísima formación del planeta, y no a raíz de los impactos de cometas a lo largo de los tiempos, como se barajaba hasta ahora.

    Investigaciones anteriores ya habían sugerido que el núcleo de la Tierra podría contener grandes cantidades de hidrógeno, pero hasta ahora no se habían podido estimar.

    Para lograrlo, los autores de este trabajo han simulado en un laboratorio las presiones y temperaturas bajo las que se formó el núcleo terrestre. Eso les ha permitido calcular la cantidad de hidrógeno contenido dentro de las nanoestructuras ricas en silicio y oxígeno que formaron el núcleo primitivo de la Tierra.

    Estimaciones 

    Sus estimaciones indican que el centro de la Tierra puede contener entre un 0,07 % y un 0,36 % de hidrógeno, lo que equivale a entre 9 y 45 veces el hidrógeno presente en los océanos actuales.

    • "Es muy probable que esta gran cantidad de hidrógeno se acumulase durante las principales etapas de formación planetaria de la Tierra, en lugar de a través de aportaciones en etapas tardías, como los impactos de cometas", concluyen los autores.

    No obstante, apuntan a que habrá que seguir trabajando para perfeccionar estas mediciones y ampliarlas a condiciones más amplias, con el fin de delimitar mejor el papel del hidrógeno en el interior profundo de la Tierra.

