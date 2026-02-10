La NASA retrasa de nuevo el despegue del relevo de la tripulación evacuada de la EEI

Los cuatro integrantes de la misión SpaceX Crew-12 de la NASA a la Estación Espacial Internacional, de izquierda a derecha, el cosmonauta de Roscosmos y especialista de misión, Andrey Fedyaev; los astronautas de la NASA, Jack Hathaway y Jessica Meir, piloto y comandante respectivamente, y la astronauta de la ESA y especialista de misión, Sophie Adenot. ( EFE/JAMES BLAIR/NASA )

El lanzamiento de la misión Crew-12 de la NASA, que reemplazará a los cuatro tripulantes que evacuaron antes de lo previsto la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una emergencia médica, se pospuso por segunda vez debido al clima, y está planeada ahora para este viernes.

El despegue desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, en Florida, será no antes de las 5:15 hora local (10:15 GMT) del viernes 13 de febrero, informó este martes la NASA.

La misión enviará a los astronautas Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot y Andrey Fedyaev al laboratorio orbital para reemplazar a la Crew-11, que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto tras la evacuación médica de uno de sus integrantes.

La NASA no ha divulgado la identidad del astronauta afectado por razones de privacidad.

Segundo aplazamiento

La NASA decidió hoy este segundo aplazamiento tras la revisión meteorológica que descartó la oportunidad de lanzamiento del jueves debido a las condiciones del clima a lo largo de la trayectoria de vuelo.

La tripulación, que permanece en cuarentena en el Centro Espacial Kennedy en Florida, viajará a bordo de una cápsula SpaceX Dragon impulsada por un cohete Falcon 9.

La misión tendrá una duración estimada de nueve meses, más prolongada de lo habitual, y se espera que la Crew-12, llegue a la EEI aproximadamente a las 15:15 hora local este (20:15 GMT) del sábado, si logra despegar el viernes.

La Crew-12 reemplazará al equipo integrado por Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui y Oleg Platonov, que regresó a la Tierra el 14 de enero tras la primera evacuación médica en la historia de la EEI.

Mientras tanto, la estación ha sido operada por Chris Williams, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, quienes han mantenido las operaciones y experimentos científicos en curso.