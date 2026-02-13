Demuestran el beneficio de combinar quimioterapia e inmunoterapia en un cáncer infantil

En el estudio para demostrar los beneficios de combinar quimioterapia e inmunoterapia participaron 65 pacientes de entre 1 y 18 años con neuroblastoma en recaída o resistente al tratamiento, procedentes de 29 centros de 7 países europeos y que se repartieron en dos grupos para comparar. ( FREEPIK )

Un ensayo clínico internacional con participación del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona (España) ha demostrado el beneficio de combinar quimioterapia e inmunoterapia para el tratamiento del neuroblastoma, un tipo de cáncer infantil poco frecuente y muy agresivo.

Según ha informado el Hospital Vall d'Hebron este viernes, el ensayo se enmarca en el proyecto Beacon, que estudia los beneficios de la combinación de terapias para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con neuroblastoma en recaída o refractario.

El neuroblastoma, que se origina en células llamadas neuroblastos que están en varias áreas del cuerpo, es un tipo de cáncer pediátrico muy agresivo que afecta aproximadamente a unos 90 niños al año en España y representa cerca del 10 % de los cánceres infantiles.

Un alto porcentaje de los pacientes con esta patología no responde adecuadamente a los tratamientos actuales o presenta recaídas, lo que conlleva una supervivencia muy baja y hace necesario desarrollar nuevas estrategias terapéuticas.

En este contexto, el investigador de Vall d'Hebron Lucas Moreno, junto con científicos de la Universidad de Birmingham (Reino Unido), ha liderado un ensayo clínico internacional que ha demostrado que la combinación de quimioterapia con un tipo de inmunoterapia permite obtener mejores respuestas al tratamiento en pacientes con peor pronóstico.

En este trabajo, cuyos resultados han sido publicados en la revista Journal of Clinical Oncology, el equipo investigó el tratamiento combinado de quimioterapia con el anticuerpo dinutuximab beta, uno de los pocos fármacos diseñados específicamente para un cáncer infantil, dirigido a eliminar las células tumorales.

65 pacientes de 1 a 18 años de 7 países

En concreto, participaron en el estudio 65 pacientes de entre 1 y 18 años con neuroblastoma en recaída o resistente al tratamiento, procedentes de 29 centros de 7 países europeos y que se repartieron en dos grupos para comparar.

Los investigadores observaron que la combinación de inmunoterapia y quimioterapia logró una reducción tumoral en el 30.2 % de los casos en el primer grupo, frente al 18.2 % en los pacientes tratados únicamente con quimioterapia en el segundo grupo.

Además, se analizó la supervivencia libre de progresión, es decir, el período durante el cual el paciente sobrevive sin crecimiento tumoral ni aparición de nuevas lesiones.

En los pacientes que recibieron quimioterapia e inmunoterapia, esta supervivencia fue de una media de 11.1 meses, mientras que en los casos sin inmunoterapia fue de solo 3.8 meses.

Un año después de la inclusión en el estudio, el 44 % de los pacientes con doble terapia seguían vivos y con la enfermedad estable, frente al 27 % de los pacientes tratados únicamente con quimioterapia.

El estudio también evaluó la seguridad de esta combinación terapéutica y los efectos secundarios observados fueron, en general, leves, como fiebre, reacciones alérgicas, somnolencia o mareo.