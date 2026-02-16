La NASA anuncia el eclipse parcial de sol 2026 que se verá en Suramérica y África
El fenómeno astronómico se producirá en la Antártida como un eclipse anular, visible en una parte específica
Un eclipse parcial de sol se podrá ver este martes en zonas de Suramérica, África, la Antártida y los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, según divulgó la NASA en su página web, marcando el primero de estos acontecimientos en el año 2026.
- El eclipse será anular en la Antártida, indicó la NASA, aunque solo en una parte concreta de la costa que mira en dirección a Australia, especificó a los medios Dimitrios Vassiliada, científico del Programa de Clima Espacial de la Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, sigla en inglés).
El eclipse anular, que dibuja un "anillo de fuego", ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol pero no cubre completamente la estrella y se ve su silueta alrededor del satélite, mientras que un eclipse parcial ocurre cuando los tres cuerpos no están perfectamente alineados, de acuerdo con la NASA.
El Sol se cita con la Luna para un eclipse parcial en el hemisferio norte
La Luna "morderá" al Sol la noche del jueves en un llamativo eclipse parcial
Zonas de visibilidad y horarios
El fenómeno no será visible desde Estados Unidos y, según la página web Time and Date, tampoco para buena parte de Suramérica.
Argentina y Chile podrán ver el eclipse parcial a partir de las 7 de la mañana hora local, mientras que en el sur de África se producirá pasado el mediodía, señaló ese medio.