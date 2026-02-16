×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
eclipse Suramérica
eclipse Suramérica

La NASA anuncia el eclipse parcial de sol 2026 que se verá en Suramérica y África

El fenómeno astronómico se producirá en la Antártida como un eclipse anular, visible en una parte específica

    Expandir imagen
    La NASA anuncia el eclipse parcial de sol 2026 que se verá en Suramérica y África
    Un eclipse parcial de sol. (FUENTE EXTERNA)

    Un eclipse parcial de sol se podrá ver este martes en zonas de Suramérica, África, la Antártida y los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, según divulgó la NASA en su página web, marcando el primero de estos acontecimientos en el año 2026.

    • El eclipse será anular en la Antártida, indicó la NASA, aunque solo en una parte concreta de la costa que mira en dirección a Australia, especificó a los medios Dimitrios Vassiliada, científico del Programa de Clima Espacial de la Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, sigla en inglés).

    El eclipse anular, que dibuja un "anillo de fuego", ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol pero no cubre completamente la estrella y se ve su silueta alrededor del satélite, mientras que un eclipse parcial ocurre cuando los tres cuerpos no están perfectamente alineados, de acuerdo con la NASA.

    Zonas de visibilidad y horarios

    El fenómeno no será visible desde Estados Unidos y, según la página web Time and Date, tampoco para buena parte de Suramérica.

    Argentina y Chile podrán ver el eclipse parcial a partir de las 7 de la mañana hora local, mientras que en el sur de África se producirá pasado el mediodía, señaló ese medio.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 