Un ensayo prueba con éxito una única pastilla diaria que combina dos fármacos para el VIH

Una sola pastilla diaria, que combina dos medicamentos actuales, se perfila como "una prometedora alternativa" a los complejos regímenes de tratamiento del VIH con múltiples comprimidos.

Esta es la principal conclusión de un ensayo clínico en fase III realizado con 557 personas; los detalles se publican en la revista The Lancet.

El estudio, llamado Artistry-1, se llevó a cabo en 90 hospitales y clínicas de Australia, Argentina, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón, Puerto Rico, la República Dominicana, Sudáfrica, Taiwán y el Reino Unido.

Los fármacos

La pastilla combina los fármacos bictegravir y lenacapavir y el ensayo demostró que el nuevo tratamiento en un solo comprimido era muy eficaz para mantener la supresión del VIH.

Casi el 96 % de los 371 participantes que cambiaron a este régimen simplificado mantuvieron la supresión viral sin que se notificaran nuevos casos de resistencia a los medicamentos.

En comparación, los 186 voluntarios que continuaron con los tratamientos existentes de múltiples comprimidos mostraron resultados similares, manteniendo también la supresión viral en una proporción de entre el 94 % y el 96 %.

Por lo tanto, la nueva pastilla podría sustituir eficazmente los regímenes de tratamiento más complicados, concluyen los autores.

La media de edad de los participantes era de 60 años (la edad oscilaba entre los 22 y los 84 años) y tomaban un promedio de tres comprimidos antirretrovirales al día (con un rango que iba desde 2 a 11 pastillas). Aproximadamente el 40 % de los ellos ingería antirretrovirales más de una vez al día.

Muchos participantes también informaron de otras afecciones de salud, como enfermedades cardiovasculares o renales, y la mayoría presentaba resistencia a tratamientos previos contra el VIH.

Menos efectos secundarios

En el estudio no se identificaron problemas de seguridad significativos o novedosos, y la mayoría de las personas experimentaron menos efectos secundarios relacionados con los lípidos, como el aumento de los niveles de colesterol, lo que sugiere un beneficio potencial adicional para aquellas con riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

Los participantes informaron de que la nueva opción de tratamiento era más fácil y cómoda de tomar, lo que puede ayudar a mantener una adherencia constante a la medicación diaria.

Los autores afirman que esto es especialmente importante para los adultos mayores que viven con el VIH, las personas con antecedentes de resistencia a los tratamientos contra este virus o aquellas que toman medicamentos adicionales para ayudar a controlar afecciones de salud relacionadas con la edad junto con la medicación contra el VIH.

En la actualidad, se están llevando a cabo ensayos clínicos adicionales para confirmar la seguridad y la eficacia a largo plazo de este comprimido combinado.

Asimismo, este estudio se presenta en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas en Denver, Colorado (Estados Unidos).