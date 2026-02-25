La imagen más grande de su tipo muestra la química oculta en el corazón de la Vía Láctea

Un equipo de astrónomos ha captado una nueva imagen de la región central de la Vía Láctea que revela una compleja red de filamentos de gas cósmico con un detalle sin precedentes, informó el Observatorio Europeo Austral (ESO) en un comunicado. ( EFE/ ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/ S. LONGMORE- OBSERVATORIO EUROPEO AUSTRAL )

Un equipo de astrónomos ha captado una nueva imagen de la región central de la Vía Láctea que revela una compleja red de filamentos de gas cósmico con un detalle sin precedentes, informó este miércoles el Observatorio Europeo Austral (ESO) en un comunicado.

La región que aparece en la nueva imagen abarca más de 650 años luz. Alberga densas nubes de gas y polvo que rodean el agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia.

"Las observaciones proporcionan una visión única del gas frío (la materia prima a partir de la cual se forman las estrellas) dentro de la llamada Zona Molecular Central (CMZ, en inglés) de nuestra galaxia. Es la primera vez que se explora con tanto detalle el gas frío de toda esta zona", explicó Ashley Barnes, astrónomo del ESO.

"Es el único núcleo galáctico lo suficientemente cercano a la Tierra como para que lo estudiemos con tanto detalle", añadió.

La imagen ha sido obtenida con Alma, un telescopio de vanguardia para estudiar la luz de algunos de los objetos más fríos del Universo y que está ubicado en lo alto del llano de Chajnantor, en la Cordillera de los Andes, en Chile.

El gas que se estudia con ACES (siglas de sondeo de exploración de la zona molecular central con Alma) es gas molecular frío.

El sondeo desentraña la intrincada química de la CMZ, detectando docenas de moléculas diferentes, desde las simples, como el monóxido de silicio, hasta las orgánicas más complejas, como el metanol, la acetona o el etanol.

El gas molecular frío fluye a lo largo de filamentos que alimentan grupos de materia a partir de los cuales pueden crecer estrellas.

En las afueras de la Vía Láctea se conoce cómo ocurre este proceso, pero dentro de la región central los eventos son mucho más extremos.

"La CMZ alberga algunas de las estrellas más masivas conocidas en nuestra galaxia, muchas de las cuales viven rápido y mueren jóvenes, terminando sus vidas en potentes explosiones de supernovas e incluso hipernovas", afirmó el líder de ACES, Steve Longmore, profesor de Astrofísica en la Universidad John Moores de Liverpool (Reino Unido).

Mejor comprensión

Con ACES, la comunidad astronómica espera comprender mejor cómo influyen estos fenómenos en el nacimiento de las estrellas y si nuestras teorías de formación estelar se mantienen en entornos extremos.

"Al estudiar cómo nacen las estrellas en la CMZ, también podemos obtener una imagen más clara de cómo crecieron y evolucionaron las galaxias", agregó Longmore.

"Creemos que la región comparte muchas características con las galaxias del universo temprano, donde las estrellas se formaban en entornos caóticos y extremos", indicó además.