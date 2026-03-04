El nivel del mar ha subido mucho más de lo estimado por los modelos científicos

Vista del estado del mar en una fotografía de archivo. ( EFE )

El aumento del nivel del mar calculado hasta ahora por los científicos está subestimado y es, de media, 30 centímetros más de lo previsto, ya que el 90% de los estudios realizados no han tenido en cuenta factores locales determinantes como las mareas, las corrientes o los vientos.

Así lo pone de manifiesto un estudio recogido este miércoles en la revista Nature, en el que los autores, Katharina Seeger y Philip Minderhoud, investigadores de la Universidad de Wageningen (Holanda) hacen un metaanálisis de 385 artículos científicos sobre la exposición costera a la subida del nivel del mar publicados en los últimos 15 años (2009-2025).

La clave de la subestimación de la subida del nivel del mar, debido al cambio climático, está en que más del 90% de los casi 400 trabajos científicos revisados saca sus predicciones de modelos gravitacionales o geoides, basados en datos satelitales, y no en niveles del mar reales, medidos localmente.

Los modelos geoides sólo tienen en cuenta la gravedad y la rotación de la Tierra, y obvian factores locales que determinan la altura del mar, como el viento, las corrientes o las mareas.

"La mayoría de los estudios sobre el nivel del mar no reflejan la realidad porque se basan en modelos y no utilizan mediciones directas", ha resumido en rueda de prensa Philip Minderhoud, experto en hidrología y manejo de riesgos para las poblaciones costeras.

Por su parte, el 9% de las publicaciones científicas existentes combinan mediciones de la elevación del terreno y del nivel del mar, pero adolecen de deficiencias en el procedimiento de alineación de datos.

Mientras que menos del 1% de los estudios relacionan adecuadamente las mediciones de la elevación del terreno y del nivel del mar.

Subestimación desigual

Aunque para el promedio del planeta la subestimación es de 0,3 metros, hay regiones, como el sudeste asiático o el Pacífico, donde la subida real es de entre 1 metro y 1,5 metros más de lo estimado.

Entre las regiones del planeta donde más se ha subestimado el riesgo para las poblaciones costeras está también Latinoamérica, y entre las que menos divergencia hay entre los cálculos y la realidad se encuentra Europa, y toda la región mediterránea.

Los autores han explicado que el método geoide, utilizado históricamente, ha funcionado muy bien en el Hemisferio Norte, donde se originó la mayor parte de la investigación sobre el nivel del mar.

Sin embargo, la mayoría de investigadores no fueron conscientes de que este modelo generaba discrepancias muy grandes entre los cálculos y la realidad en otras zonas del planeta.

En total, esta subestimación implica que son 80 y no 30 millones de personas, como se creía, las que viven ya por debajo del nivel del mar, con la vulnerabilidad que ello supone para estas poblaciones.

Seeger y Minderhoud, han alertado de que estas subestimaciones se han utilizado para orientar los riesgos de las poblaciones costeras y su adaptación, por lo que podrían darse impactos devastadores, de inundaciones costeras, mucho antes de lo previsto por las proyecciones climáticas.

Más riesgo

"El riesgo adicional para la población es mucho mayor de lo previsto, especialmente en los países más vulnerables y, en particular, en los pequeños estados insulares, los países en desarrollo de baja altitud y los grandes archipiélagos del sudeste asiático", han insistido en un encuentro con la prensa organizado por Nature.

Los resultados ponen de relieve la necesidad de reevaluar los valores existentes y garantizar que las futuras evaluaciones de los riesgos costeros combinen correctamente las mediciones del nivel del mar con la elevación del terreno para comprender mejor cómo está afectando el cambio climático a las zonas costeras.

Además subrayan la necesidad de tratar los conjuntos de datos utilizados para estos estudios de forma "coherente", de modo que sean comparables entre unos trabajos y otros.

"Las implicaciones del estudio son notables dado que cambia el nivel de confianza anterior sobre los efectos del cambio climático en la subida del nivel del mar, tanto a nivel global como a nivel regional y local", ha apuntado Xavier Rodó, profesor en la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), en una reacción recogida por Science Media Centre.

En la misma línea que lo hace el artículo, Rodó ha explicado que en España la aproximación de los modelos geoides es mejor y las discrepancias entre lo estimado y la realidad son "mínimas".