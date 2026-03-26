Nace en un zoo de Francia un mono dorado, el primero fuera de Asia

Esta especie es considerada un tesoro nacional en China. ( FUENTE EXTERNA )

Una cría de mono dorado ha nacido en el zoológico francés de Beauval, lo que la convierte en el primer animal de esa especie que nace fuera de Asia, su continente originario, informó este jueves el zoológico.

"Este nacimiento es una primicia mundial: se trata del primer mono dorado nacido en un parque zoológico fuera de Asia", resaltó en un comunicado Beauval, a 200 kilómetros de París.

La cría, que fue alumbrada el 11 de marzo, aunque su nacimiento solo fue comunicado hoy, "se encuentra en muy buen estado de salud" y "está bajo la supervisión de los expertos chinos y los cuidadores del ZooParc".

La madre de la cría es Jindou (cuyo nombre significa 'semilla de oro', nacida el 29 de marzo de 2018). Los otros dos ejemplares -aparte de la nueva cría- son Jinhua, también hembra, y un macho, Jinbao.

Un tesoro nacional

Los monos dorados, cuyo nombre científico es Rhinopithecus roxellana, adoptan la poliginia, un sistema de reproducción por el que, dentro de los harenes, el macho se aparea exclusivamente con las hembras de su grupo.

Esta especie se considera un tesoro nacional en China -al mismo nivel de protección y simbolismo que el panda gigante- y los cuatro ejemplares que acoge el zoo de Beauval forman parte de un programa diplomático entre París y Pekín.

Por este mismo programa, Beauval cuenta también con cuatro ejemplares precisamente de panda gigantes, dos de ellos nacidos en 2021, lo que también supuso un hito.

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