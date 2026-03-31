La NASA mantiene en el 20 % la probabilidad de que el clima impida lanzar Artemis II

Si se agotasen todas estas oportunidades de lanzamiento, la siguiente sería el 30 de abril. ( FUENTE EXTERNA )

La NASA mantuvo este martes en un 20 % la probabilidad de que el clima impida el lanzamiento el miércoles de Artemis II, la misión tripulada que viajará alrededor de la Luna, con las nubes, la lluvia, el viento, rayos y llamaradas solares como las principales preocupaciones.

Aunque la agencia espacial estadounidense tiene listas ventanas de tiempo alternativas para seguir intentando hasta el 6 de abril, el oficial del Clima de Lanzamiento, Mark Burger, aseguró que las mejores condiciones son las estimadas para el despegue previsto este miércoles a las 18:24 horas del este de Estados Unidos (22:24 GMT).

"Si por cualquier razón no podemos utilizar mañana (como día de despegue), el clima es una entidad cambiante, por supuesto, tenemos una tendencia de movernos a algo menos favorable el resto de la semana", aseveró el especialista en una conferencia de prensa en víspera del despegue.

Por ahora, la mayor preocupación aún son las nubes, vientos y lluvias intermitentes en Florida, donde está el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, desde donde despegará el cohete que, por primera vez en más de 50 años, llevará astronautas alrededor de la órbita lunar.

El experto indicó que el jueves la probabilidad de tiempo desfavorable subiría al 40 %, el viernes sería de 25 % y el sábado de una sobre tres.

"Así que mañana se ve que será el mejor día, los otros días son inestables, pero aún así se ven muy bien. No hay nada aquí que esté gritando que sea un 'no' para la ventana entera de cualquiera de estos intentos", enfatizó Burger.

Preparativos y estado de la misión Artemis II

Si se agotasen todas estas oportunidades, la siguiente sería el 30 de abril.

Pese a este panorama, la NASA considera todo listo desde el punto de vista técnico, subrayó Jeffrey Spaulding, director sénior de pruebas de la agencia espacial estadounidense, que empezó el lunes la cuenta regresiva a las 16:44 EST (21:44 GMT).

El funcionario espacial reportó que están "con buen ánimo" los cuatro tripulantes de la misión: el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.

Los astronautas se despertarán este miércoles a las 9:45 horas (13:45 GMT), desayunarán, comenzarán a prepararse para el lanzamiento y se pondrán sus trajes especiales, describió Spaulding.

"La gente está emocionada y lista para ir en este primer capítulo en nuestro regreso a la Luna desde (la década de) los 1970. Así que estamos muy emocionados", expresó.

Spaulding reconoció que la NASA afrontó "desafíos", pero aseveró que "el equipo ha trabajado duro de manera impresionante estas semanas y meses para tratar de que el vehículo esté listo".

El lanzamiento estaba previsto para hace casi dos meses, pero se retrasó por problemas técnicos y climáticos, por lo que el cohete regresó al edificio de ensamblaje el 21 de febrero, horas después del ensayo general previo al despegue.