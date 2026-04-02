Artemis II abandona la órbita terrestre e inicia su camino a la Luna

La nave espacial Orión, de Artemis II, abandonó este jueves la órbita terrestre, tras un exitoso despegue, y comenzó su recorrido hacia la Luna para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo.

Previamente, la NASA autorizó el inicio del viaje a la Luna, el cual estaba programado para 25 horas después del despegue desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos), y el siguiente paso crítico de la misión que prevé el regreso del ser humano a la órbita lunar más de medio siglo después.

¿Cuál es el objetivo de Artemis II?

El equipo de gestión de la misión se reunió para su primer encuentro de la misión con el fin de evaluar los sistemas de la nave espacial y dar su aprobación para la próxima maniobra de inyección translunar que propulsará a los astronautas fuera de la órbita terrestre y hacia la Luna por primera vez desde 1972.

Para comenzar el trayecto hacia el satélite natural, la nave experimentará un cambio de velocidad de 388 metros por segundo que le permitirá salir de la órbita terrestre.

Detalles de la misión y tripulación

Artemis II tiene el objetivo de enviar a astronautas a la órbita lunar por primera vez desde que la tripulación de Apolo 17 abandonaran el satélite en 1972.

La duración de la misión es de 10 días y prevé que la nave pase por la cara oculta de la Luna el 6 de abril a una distancia de más de 400 mil kilómetros de laTierra, lo que la convertirá en la misión tripulada que más lejos haya llegado en la historia.

La tripulación está conformada por el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como porJeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

El programa Artemis busca establecer una presencia permanente de Estados Unidos en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.