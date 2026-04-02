Artemis II afronta hoy el reto de tomar la autopista a la Luna o volver a la Tierra

La nave Artemis II mientras asciende hacia la órbita de la tierra este miércoles 1 de abril de 2026. ( EFE )

La NASA enfrenta este jueves la crucial misión de tomar la "autopista" que llevará a los cuatro astronautas de Artemis II hacia la órbita lunar o, en caso de un eventual traspié, devolverlos a la Tierra; o incluso, si el combustible y otros factores técnicos lo permiten, dar otras vueltas alrededor del planeta antes de intentar la maniobra nuevamente.

Gerónimo Villanueva, director Asociado para la Exploración del Sistema Solar del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, dijo este jueves en una entrevista con EFE que, en caso de que el lanzamiento hacia la Luna, previsto para las 19:49 hora del este de Estados Unidos (23:49 GMT), no se concrete, existen otras oportunidades.

Sin embargo, Villanueva dijo que "va todo en orden" y que una vez entren en la órbita que los llevará a la Luna ya no hay camino de vuelta, se debe ir hasta este satélite natural para el regreso a casa de la tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen.

El científico explicó que tras el "exitoso" lanzamiento este miércoles desde Cabo Cañaveral, en Florida, siguieron dos vueltas de la cápsula Orión alrededor de la Tierra en una órbita circular, un poco elevada, y después, con una pequeña propulsión de esta mañana, se colocó en una elíptica, "una más dinámica".

La idea es encaminar la nave cuando se encuentre lo más alejada posible de la Luna, indicó Villanueva, momento en el que se realiza otra "propulsión importante, pero ya hay camino hacia la Luna".

"Ahí hace una propulsión y ahí ya se dice 'okay', no vamos a dar más vuelta a la Tierra y entra en un camino que se llama la órbita translunar, donde ese camino, el único camino que tiene es ir hacia la Luna", precisó.

El científico de la NASA señaló que el proceso previo determina que "todo funcionó bien, que todos los sistemas de propulsión, cambio de órbita, sistema de comunicaciones y demás, todo funciona en orden para que ese momento clave".

Igualmente los sistemas de soporte vital para los astronautas, como el oxígeno, el baño y la comida, verificando que todos funcionen correctamente durante los aproximadamente diez días en el espacio.

En caso de éxito, la nave emprende su viaje hacia la Luna durante aproximadamente cuatro días, siguiendo una trayectoria en forma de ocho, entrando, por el lado derecho del satélite.

"Entre el lunes y el martes, es el momento donde se puede decir que pasamos alrededor de la Luna", incluyendo unos 40 minutos detrás del satélite, donde no hay comunicaciones con la Tierra y donde los astronautas pueden de alguna forma ver su parte oscura.

"Yo creo que va todo muy en orden, los otros datos, hasta (los astronautas) han podido descansar y demás, todo indica que va a ser exitoso y que en la tarde vamos a estar ya en camino para la Luna". matizó.

Villanueva reiteró que se trata de un hecho "histórico" y de una altísima complejidad aunque sean frecuentes los vuelos tripulados a la Estación Espacial Internacional.

"Ahora no solamente los mandamos al espacio, sino que lo mandamos mucho más allá, mucho más altura, lo cual invoca mucho más nivel de complejidad".

El experto manifestó que hay otras oportunidades pero dependen del nivel de combustible que se necesite y las ventanas de posibilidades que se abran, pero por ahora dice que todo está en orden: "todo indica que esto se va a producir en ese momento".

La misión, que no alunizará, supone el regreso humano a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.