Una nanopartícula desarrollada en una universidad española abre una vía contra el cáncer. ( ARCHIVO )

Una nanopartícula desarrollada en la Universitat Politècnica de València (este de España) abre una vía contra el cáncer, ya que restablece la comunicación entre células tumorales y células inmunes, lo que facilita que estas últimas reconozcan y eliminen las células cancerosas.

Un equipo liderado por el investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV) Ramón Martínez Máñez desarrolló esta nanopartícula pionera capaz de restablecer la comunicación entre células tumorales y células inmunes, que suele perderse en los tumores debido a mecanismos de evasión inmunitaria, lo que abre una vía terapéutica en el campo de la nanoinmunoterapia, informó este sábado la universidad.

¿Cómo funciona la nanopartícula desarrollada en la UPV?

Una innovadora partícula

La innovadora nanopartícula se inspira en los anticuerpos biespecíficos (BiTEs), una herramienta aprobada clínicamente para tratar tumores hematológicos, pero que tiene inconvenientes, como un complejo proceso de producción, un tiempo de vida corto en el cuerpo, una eficacia limitada en tumores sólidos y efectos secundarios adversos.

Las nanopartículas tipo Janus desarrolladas por el grupo de investigación superan estos inconvenientes, pues son fáciles de producir y adaptar a distintos tipos de cáncer y tienen un tiempo de vida más prolongado en el organismo que los BiTEs, lo que les permite acumularse más eficazmente en los tumores, con menor riesgo de efectos secundarios.

Aplicaciones y perspectivas de la nanoinmunoterapia

Nanopartículas tipo Janus son un tipo de nanomaterial con dos mitades o caras que poseen propiedades físicas o químicas diferentes.

En cultivos in vitro con células humanas de melanoma y células inmunes (linfocitos), se demostró que estas innovadoras nanopartículas, llamadas J-pHLIP-PD1, permanecen expuestas en la membrana de las células tumorales y muestran su otra cara hacia los linfocitos. De esta forma, la nanopartícula media la interacción entre linfocito y célula tumoral y actúa como un puente que facilita la muerte de la célula cancerosa.

También se probó su potencial terapéutico en un modelo de metástasis de ratón, un cáncer difícil de tratar, con resultados muy esperanzadores, ya que las nanopartículas redujeron significativamente la formación de metástasis en los pulmones de los animales.

"Esta eficacia superior se puede atribuir a su capacidad de restablecer la comunicación entre el sistema inmune y el tumor, ya que se observó un aumento significativo de los linfocitos citotóxicos en los pulmones de los ratones tratados con las nanopartículas", explica el investigador Ramón Martínez Máñez.

Una paso adelante en innovación

La aplicación de las nanopartículas tipo Janus en inmunoterapia representa un paso adelante en la innovación, ya que permite orientar de forma precisa diferentes tipos de ligandos para unir células, algo que no es posible con otros tipos de nanopartículas.

Según el equipo investigador, aunque el estudio se centró en el melanoma metastásico, esta tecnología podría adaptarse fácilmente a otros tipos de tumores sólidos o hematológicos.

El equipo trabaja ya en su validación para el tratamiento de tumores sólidos más complejos, entre ellos el cáncer de mama triple negativo, donde las barreras físicas dificultan el acceso del sistema inmune y la inmunoterapia convencional presenta resultados limitados.

"Estas nanopartículas presentan mayor estabilidad y capacidad para concentrarse en las áreas tumorales y se espera que logren buenos resultados en los tumores más difíciles", aclaran. Además, su núcleo poroso permite cargar fármacos y combinar diferentes estrategias en un único sistema.

El trabajo fue publicado en la revista Advanced Materials y realizado por el grupo Nanosens del IDM de la UPV.