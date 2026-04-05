La NASA publica la primera foto completa de la cuenca oriental de la Luna

Fotografía publicada por la NASA que muestra por primera vez la cuenca oriental completa de la Luna. ( FUENTE EXTERNA )

La NASA publicó este domingo una fotografía completa de la cuenca oriental de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II, que se encuentra a un día de llegar a su objetivo para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo.

En la imagen, tomada este sábado, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial.

Estudio de la cuenca Oriental

La cuenca Oriental será un objeto de estudio continuo para la tripulación -compuesta por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen- que espera llegar este lunes a un punto estratégico de observación de la cara oculta de la Luna, tras recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406,773 kilómetros.

Este domingo los astronautas han revisado una lista detallada de las características de la superficie de la Luna que fotografiarán y analizarán durante su sobrevuelo de seis horas la tarde del 6 de abril cuando las ventanas de la cabina principal de Orion apuntarán hacia la Luna.

Cuando la tripulación, que no alunizará, pase mañana por la cara oculta de la Luna, perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA.

One last look at Earth before we reach the Moon.



This view of the Earth was captured on April 5, the fifth day of the Artemis II mission, from inside the Orion spacecraft. The four astronauts will reach their closest approach of the Moon tomorrow, April 6. pic.twitter.com/P9eTDbh1hl — NASA (@NASA) April 5, 2026

Regreso a la Tierra

Y tras una aventura de diez días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.

History in the making



In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. pic.twitter.com/iqjod6gqgz — NASA (@NASA) April 5, 2026