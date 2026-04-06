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Artemis II
Artemis II

Trump conversa en directo con tripulantes de la misión de Artemis II

El mandatario les agradeció su valentía

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    Trump conversa en directo con tripulantes de la misión de Artemis II
    Los tripulantes de Artemis II mientras conversan con Donald Trump. (CAPTURA DE LA TRANSMISIÓN DE LA NASA)

    El presidente de EE.UU., Donald Trump conversó y agradeció su valentía en una conversación en directo con los cuatro tripulantes de la nave Orión de la misión Artemis II, minutos después de que navegaran a través del lado oscuro de la luna, rompiendo el récord de la distancia más lejana jamás alcanzada en el espacio.

    Trump aprovechó para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar "no solo huellas" sino para establecer "una misión permanente".

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