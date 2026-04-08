Descubren una nueva "rana de cristal" en el santuario natural de El Quimi, en Ecuador

Un equipo de investigadores ha descubierto una nueva especie de 'rana de cristal' en la reserva de El Quimi, un santuario natural considerado como un auténtico 'mundo perdido' para los anfibios. ( EFE )

Un equipo de investigadores ha descubierto una nueva especie de 'rana de cristal' en la reserva de El Quimi (Ecuador), un santuario natural considerado como un auténtico 'mundo perdido' para los anfibios, debido a la extraordinaria cantidad de especies nuevas e inexploradas que alberga el territorio.

El animal destaca por la piel traslúcida que permite ver algunos de sus órganos interiores y el hallazgo es especialmente importante porque su linaje evolutivo se remonta a millones de años, han subrayado los investigadores, que han incidido en que el ecosistema donde se ha encontrado es un baluarte de biodiversidad, pero amenazado por las explotaciones mineras.

Los científicos, que hoy han publicado los resultados de su descubrimiento en la revista Plos, han incidido en la urgente necesidad de preservar los hábitats andinos para proteger las especies que han comenzado a ser documentadas, como la nueva rana de cristal, que han bautizado como Nymphargus dajomesae como homenaje a Neisi Dajomes, primera mujer ecuatoriana en ganar un oro olímpico (en halterofilia en los Juegos de Tokio de 2020).

Las ranas de cristal son un grupo de aproximadamente 167 especies que habitan en los árboles de los bosques tropicales de Centroamérica y Sudamérica.

Aunque la mayoría son verdes en la parte superior, su nombre proviene de la piel transparente que cubre la parte inferior de algunas especies, una piel translúcida que permite en ocasiones apreciar con detalle el corazón y otros órganos.

Los trabajos fueron coordinados por la joven investigadora Mylena Masache, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que encontró la nueva especie en 2017 y en 2018 durante los estudios realizados en la reserva de El Quimi, una región montañosa al sur de Ecuador.

Origen

Basándose en comparaciones de su ADN con otras especies emparentadas, los investigadores han estimado que la nueva especie probablemente se originó durante el Plioceno, hace aproximadamente 4,5 millones de años.

Actualmente se desconoce si la rana está amenazada o en peligro de extinción, el primer ejemplar de rana de cristal de Dajomes se encontró a pocos kilómetros de una zona agrícola y una importante explotación minera.

L os investigadores han constatado que la actividad minera en la zona ha provocado una disminución de las poblaciones locales de anfibios y podría poner en peligro a esta especie en el futuro.

Durante las dos expediciones a la Reserva Natural El Quimi, en las que se descubrió esta nueva especie de rana, los investigadores han comprobado que más del 85 por ciento de las especies de anfibios que han encontrado eran desconocidas hasta entonces.

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