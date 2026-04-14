Academia de Ciencias lanza premio para impulsar tesis en áreas científicas

La Academia de Ciencias destaca la necesidad de formar nuevos profesionales en áreas clave. ( FUENTE EXTERNA )

La Academia de Ciencias de la República Dominicana anunció la creación del premio a las Mejores Tesis en Ciencias, una iniciativa destinada a incentivar a los estudiantes universitarios a inclinarse por carreras en áreas como Ciencias Naturales, Biología, Física, Química e Ingeniería.

Según explicó la institución, el reconocimiento surge como respuesta a la preocupación por el reducido número de estudiantes que optan por estas disciplinas, así como por la limitada disponibilidad de docentes especializados para impartirlas.

A este escenario se suman resultados de investigaciones realizadas por la Academia, que evidencian una baja valoración de la ciencia y la tecnología entre estudiantes del nivel secundario.

El premio busca fomentar el interés y amor por las ciencias, al tiempo que reconoce el esfuerzo que implica la elaboración de una tesis de grado. Asimismo, procura incentivar la formación de nuevos profesionales en estas áreas y destacar la labor científica desarrollada por jóvenes en el país.

Participantes

El concurso está abierto a estudiantes de todos los centros universitarios de la República Dominicana. Para participar, los interesados deberán gestionar la postulación de sus tesis a través de sus facultades o departamentos, siempre que estas hayan obtenido una calificación superior a los 95 puntos.

Las propuestas deberán ser remitidas a la presidencia de la Academia en formato físico y digital, acompañadas de una carta de recomendación institucional.

Un jurado integrado por académicos especialistas seleccionará las tres mejores tesis, cuyos autores deberán presentar sus trabajos en un acto público organizado por la entidad, con la participación de autoridades educativas, representantes universitarios y público invitado.

Al finalizar las exposiciones, cada ganador recibirá un premio de RD$50,000.00 y un pergamino de reconocimiento. Además, las tesis que cumplan con los requisitos editoriales podrán ser publicadas en la revista científica Rádula, órgano de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia.

Aquellas que no se ajusten a estos criterios podrán ser consideradas para su difusión en Verdor, medio divulgativo de la institución.