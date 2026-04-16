Los astronautas de la Shenzhou-21 realizan su 3ª caminata espacial en la estación Tiangong

Los seis astronautas de las misiones Shenzhou 20 y Shenzhou 21 posan juntos dentro del módulo Tianhe tras el relevo de tripulaciones en la estación espacial Tiangong, el 1 de noviembre de 2025. ( XINHUA/JIN LIWANG )

Dos astronautas de la mision tripulada china Shenzhou-21 completaron este viernes su tercera actividad extravehicular, de unas cinco horas y media, en la que instalaron dispositivos de protección frente a desechos espaciales y realizaron tareas de inspección fuera de la estación orbital.

Los astronautas Zhang Lu y Wu Fei salieron al exterior a las 01:36 hora local (17.36 GMT de este jueves) y, con el apoyo del brazo robótico de la estación y de personal científico en tierra, llevaron a cabo la instalación de equipos de protección contra basura espacial, así como la revisión de instalaciones y dispositivos en el exterior del módulo, informó la Oficina del Programa Espacial Tripulado de China.

Ambos regresaron con seguridad al módulo experimental Wentian tras completar las tareas previstas, en una operación que las autoridades calificaron de "éxito total".

En la misión también participó el astronauta Zhang Hongzhang, que permaneció en el interior de la estación coordinando las labores.

Con esta salida, Zhang Lu acumuló siete actividades extravehiculares, lo que supone un nuevo récord individual para astronautas chinos, de acuerdo con datos de la Oficina.

Avances y objetivos de la misión Shenzhou-21

El organismo indicó que, desde la segunda caminata espacial realizada el pasado 16 de marzo, la tripulación continuó avanzando en experimentos en áreas como las ciencias de la vida en el espacio, la investigación sobre el cuerpo humano y la física en microgravedad.

Además, los astronautas llevaron a cabo tareas rutinarias de control del entorno en la estación, inspección y mantenimiento de equipos, así como la organización de suministros, y complementaron simulacros de emergencia relacionados con la presión del sistema, entrenamientos de rescate en órbita y preparativos para nuevas actividades extravehiculares.

Los tres tripulantes permanecieron en órbita durante más de cinco meses y, según las autoridades, mantienen "buenas condiciones de trabajo y vida a bordo".

Las autoridades agregaron que prevén prolongar aproximadamente un mes la estancia de la tripulación en la estación espacial, con el objetivo de seguir verificando tecnologías asociadas a misiones de larga duración y optimizar el uso de la nave Shenzhou-22 como respaldo para el envío de suministros en caso de emergencia.

La Tiangong, cuyo nombre significa 'Palacio Celestial', está diseñada para operar durante al menos una década y podría convertirse en la única estación espacial habitada en órbita baja cuando se retire la Estación Espacial Internacional.

China mantiene además su objetivo de realizar un alunizaje tripulado antes de 2030 y de avanzar en la construcción de una futura base de investigación en el polo sur de la Luna.