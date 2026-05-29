El nobel de Literatura chino Mo Yan dice que la IA produce obras "de segunda mano"

El Nobel de Literatura chino Mo Yan afirma que la inteligencia artificial (IA) no puede sustituir la creación literaria, al considerar que sus resultados son "productos de segunda mano". ( FUENTE EXTERNA )

El nobel chino de Literatura Mo Yan afirmó que la inteligencia artificial (IA) no puede sustituir la creación de los escritores porque carece de verdadera capacidad original y, a su juicio, sus resultados siguen siendo en esencia "productos de segunda mano".

En una entrevista con la agencia estatal Xinhua publicada este viernes, el autor sostuvo que la IA podrá ganar peso como herramienta auxiliar en ámbitos como la traducción, la planificación o determinadas tareas técnicas, pero consideró que no está en condiciones de reemplazar la labor creativa de un escritor.

"Yo personalmente sigo pensando que no puede sustituirla", dijo Mo, quien señaló que cualquier autor con ambición seguirá defendiendo la escritura original frente a la presión creciente de estas tecnologías.

El escritor, galardonado con el Nobel en 2012, opinó que la IA "hace a los tontos más tontos y a los inteligentes más inteligentes", ampliando así la distancia entre unas personas y otras, y admitió que su expansión podría acabar desplazando algunos empleos en campos como la producción audiovisual o ciertos trabajos vinculados a la literatura.

Sin embargo, insistió en que "la obra original sigue siendo lo más importante" y defendió que el valor esencial de un escritor reside en crear novelas o poemas que ni él mismo ni otros hayan escrito antes, así como personajes que no hayan aparecido previamente en otras obras.

Composiciones

A su juicio, la IA todavía no posee esa facultad porque se alimenta de textos generados por generaciones de autores y artistas y, aunque es capaz de recombinarlos para producir composiciones aparentemente nuevas, "al final no deja de ser un producto de segunda mano".

Mo añadió que, si los escritores y creadores dejaran de producir obras originales, la propia inteligencia artificial se estancaría en su nivel actual, ya que solo puede seguir avanzando si continúa recibiendo nuevo material humano con el que alimentarse.

Las declaraciones endurecen el tono respecto al que había mostrado en 2024, cuando afirmó que avances como la inteligencia artificial daban "nuevas alas" a la literatura y sostuvo que la profesión de escritor no desaparecería.

Entonces ya había subrayado, no obstante, que el "pensamiento único y vívido" de los autores seguiría siendo "insustituible".

En 2023, Mo reveló además que había recurrido al 'chatbot' ChatGPT para redactar un discurso en honor del también novelista Yu Hua, un episodio que entonces avivó en China el debate sobre el uso de estas herramientas en la escritura.

Mo, cuyo verdadero nombre es Guan Moye, participó estos días en la Universidad de Oxford en un diálogo sobre "curiosidad e imaginación", en cuyos márgenes concedió la entrevista a Xinhua.