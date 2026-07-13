Identifican en Guatemala por primera vez el nombre de un matemático de la era maya clásica

El director del Proyecto Arqueológico Lechugal-Norte, Julien Hiquet, habla sobre el hallazgo de una singular estructura ritual maya en el sitio prehispánico El Tigre que aporta datos inéditos sobre las complejas prácticas ceremoniales y los patrones sociales del periodo preclásico terminal, en el Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala, Guatemala. ( EFE/ MARIANO MACZ )

Las investigaciones en el sitio arqueológico de Xultún, en el noreste de Guatemala, han revelado un hallazgo inédito al identificar, por primera vez, el nombre de un astrónomo y matemático maya, Zactan B'aan (o Tzab Tan Waas), un erudito del siglo VIII d.C. que dejó grabada su autoría en una compleja fórmula astronómica.

La revelación fue presentada este lunes en la capital guatemalteca por los investigadores de este proyecto arqueológico, localizado en la selvática región del noroeste de Petén, que detallaron cómo al descifrar un pasaje de un calendario antiguo maya los llevó a identificar la autoría intelectual de la obra.

"La importancia del texto 19 radica en la configuración particular de ciclos de tal magnitud que se atribuyeron explícitamente a la labor intelectual de un astrónomo y matemático concreto, Zactan B'aan. Este es el primer caso conocido de esta índole", explicó el epigrafista del proyecto, Franco Rossi.

El hallazgo, denominado "Texto 19" y compuesto por un pasaje de nueve glifos, fue plasmado en una cámara de murales con pintura de carbón y pequeños dibujos grabados en rojo hechos con óxido de hierro.

Según explicó la codirectora del proyecto, Heather Hurst, debido a que los trazos se encontraban sobre fragmentos muy frágiles de estuco, los arqueólogos aplicaron tecnología multiespectral de imágenes para poder leer las partes erosionadas.

Espacio de trabajo

Hurst detalló que la excavación documentó que este espacio funcionaba como un área de trabajo donde hombres y mujeres utilizaban herramientas para la elaboración de libros y la escritura sobre estuco, un lugar donde se enseñaban fórmulas y se honraba a eruditos destacados.

La fórmula de Zactan B'aan refleja una singular comprensión de las fracciones y factores necesarios para sincronizar el calendario ritual de 260 días, el año solar Haab de 365 días, el ciclo sinódico de Venus de 584 días y el de Marte de 780 días.

Rossi precisó que estos ciclos astronómicos encuentran un punto de alineación en una cifra de 2,920 días, un número divisible exactamente en cinco periodos de Venus o en ocho años solares, lo que permitía calcular la coincidencia exacta de los astros para su aplicación en ceremonias políticas, astronomía adivinativa y en estacionalidad.

Los expertos destacaron que este descubrimiento confirma el rol fundamental que desempeñaban los especialistas en calendarios para estructurar el tiempo en la sociedad maya del periodo clásico, donde recibían un reconocimiento intelectual similar al que se otorgaba a los artistas y escultores de la época.