Premios Nobel alertan sobre el desmantelamiento de la ciencia Argentina

Paul Nurse, presidente de la Royal Society del Reino Unido y premio Nobel de Medicina, figura entre los 25 galardonados que respaldan la carta en la que más de 2,600 científicos piden al Gobierno de Javier Milei detener los recortes al sistema de ciencia y tecnología de Argentina. ( EFE )

Más de 2,600 integrantes de la comunidad científica internacional, entre ellos 25 premios Nobel, solicitaron este jueves al Gobierno del presidente Javier Milei detener lo que califican como el desmantelamiento del sistema argentino de ciencia y tecnología, al advertir que el sector enfrenta un escenario de colapso debido a los recortes presupuestarios, la pérdida de investigadores y el debilitamiento de organismos públicos.

Reclamo internacional

El reclamo fue realizado mediante una carta abierta dirigida al mandatario argentino, a su jefe de Gabinete y a las principales autoridades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

En el documento, los científicos sostienen que la situación se ha agravado desde marzo de 2024, cuando un primer grupo de 68 premios Nobel advirtió que la ciencia argentina se acercaba a un peligroso precipicio.

"Desgraciadamente, lejos de revertirse, aquellas preocupaciones se han profundizado, excediendo límites impensados incluso en aquel entonces", expresaron los firmantes.

Entre quienes respaldan el pronunciamiento figuran el premio Nobel de Medicina Paul Nurse, presidente de la Royal Society del Reino Unido; Harvey Alter, reconocido por el descubrimiento del virus de la hepatitis C; Steven Chu, exsecretario de Energía de Estados Unidos y ganador del Nobel de Física; Barry Marshall, quien demostró que la bacteria Helicobacter pylori es responsable de la mayoría de las úlceras gástricas; y Victor Ambros, galardonado con el Nobel de Medicina en 2024.

Impacto en el sistema

Los científicos denunciaron que la inversión pública en ciencia cayó al 0.14 % del producto interno bruto (PIB) y aseguraron que el sistema pierde cerca de ocho puestos de trabajo diarios desde diciembre de 2023.

Asimismo, señalaron la reducción o desaparición de organismos científicos y tecnológicos, el congelamiento de nuevas incorporaciones y salarios en distintas instituciones, así como la paralización de proyectos considerados estratégicos para el país.

Según la carta, el deterioro no solo afecta a investigadores y técnicos, sino también a capacidades clave de Argentina en sectores como el desarrollo satelital, la tecnología nuclear y la biotecnología, áreas en las que el país ha logrado reconocimiento internacional.

Situación laboral

"Se avizora la destrucción de un sistema que tardó muchos años en construirse, del cual se benefició la humanidad en su conjunto, y que requeriría muchos más años para ser reconstruido", advirtieron los firmantes.

El nuevo pronunciamiento coincide con recientes protestas de investigadores y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de otros organismos científicos, quienes denuncian cerca de 400 nuevos despidos, el congelamiento de programas y nuevos recortes presupuestarios.

De acuerdo con un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), los trabajadores del CONICET, del Sistema Nacional de Empleo Público y de las universidades nacionales acumulan pérdidas salariales de entre un 22.2 % y un 40.5 % desde noviembre de 2023.