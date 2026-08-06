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caminata espacial NASA
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Dos astronautas de la NASA concluyen caminata para mejorar los paneles solares de la EEI

Esta es la primera caminata espacial de Anil Menon y la sexta de Jessica Meir, quien ya había trabajado en proyectos similares

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    Dos astronautas de la NASA concluyen caminata para mejorar los paneles solares de la EEI
    Composición de dos fotografías cedidas por la NASA donde aparecen los astronautas Jessica Meir y Anil Menon entrenando para una caminata espacial en el Laboratorio de Flotabilidad Neutra del Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas (EE. UU.). (EFE/JAMES BLAIR/NASA)

    Los astronautas de la NASA Jessica Meir y Anil Menon concluyeron este jueves una caminata espacial de seis horas y 27 minutos en la que dejaron listo el canal de energía al que se conectarán los nuevos paneles solares de la Estación Espacial Internacional (EEI).

    Meir y Menon salieron del laboratorio espacial alrededor de las 8:35 hora del este de EE. UU. (12:35 GMT), cargados con el material necesario para el ensamblaje de los paneles, y regresaron al interior a las 15:00 (19:00 GMT), cumpliendo todos los objetivos principales, informó la NASA.

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    Detalles de la caminata espacial

    El trabajo se centró en el canal de energía 3B, al que se unirán los paneles solares desplegables IROSA. Serán los séptimos de los ocho previstos dentro del programa de modernización iniciado en 2021, y su llegada está prevista para finales de 2026.

    • Esos paneles proporcionarán energía adicional para respaldar las operaciones críticas de la estación, incluida su desorbitación segura y controlada.

    A diferencia de los sistemas tradicionales, estos paneles no necesitan motores para desplegarse: la energía acumulada en sus estructuras de material compuesto los abre por completo, hasta alcanzar 19 metros de longitud, en unos seis minutos.

    Participación de los astronautas

    Esta es la sexta caminata espacial de Meir, que el pasado marzo instaló un soporte similar en una salida al exterior de la estación espacial, y la primera de Menon, quien apenas lleva 22 días en el espacio.

    Fue la caminata espacial número 281 realizada para el ensamblaje, el mantenimiento y la mejora del laboratorio orbital, según la agencia espacial estadounidense.

    La NASA tiene programadas otras dos caminatas espaciales de mantenimiento, el 13 y el 25 de agosto, aunque todavía no ha dado a conocer qué astronautas las realizarán.

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