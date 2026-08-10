El eclipse solar total del 12 de agosto, el número 16 del siglo XXI en el mundo

Galicia será la primera comunidad autónoma que verá el eclipse solar del 12 de agosto y cuenta con una posición privilegiada porque en casi la mitad de su territorio será total y en el resto será parcial al 99 %. ( EFE/ CABALAR )

El mundo ha vivido en lo que llevamos del siglo XXI 16 eclipses solares totales, incluido el de este 12 de agosto de 2026, que tiene a España como lugar privilegiado para su observación, aunque Europa es uno de los continentes menos favorecidos para ello.

Solo se ha presenciado otro en el continente europeo en 2015, en las islas noruegas de Feroe y Svalbard.

Un eclipse solar total es un fenómeno en el que la Luna llega a tapar por completo al Sol, y puede cruzar más de un continente. Solo es contemplado por aquellos observadores que se encuentran en la llamada línea de totalidad del eclipse.

Un mapa del mundo sobre este fenómeno durante el siglo XXI sitúa en cabeza por número de veces a Asia, donde se han visto en seis ocasiones, según el catálogo de eclipses de la NASA.

El inminente eclipse del día 12 cruzará España desde Galicia hasta Baleares y se podrá ver también total desde partes de Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, el extremo norte de Siberia (Rusia) y un pequeño rincón de Portugal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/8c61c69537215b8aed42f1880bbdff888f895977w-1504d951.jpg Vista de gafas homologadas para ver el eclipse que se podrá ver desde la península ibérica el 12 de agosto este sábado en una tienda en Lisboa. (EFE/CARLOTA CIUDAD)

En otras zonas del hemisferio norte, incluyendo partes de EE. UU., Canadá, Europa y el noroeste de África, podrán presenciar un eclipse solar parcial.

Duración del fenómeno

España se ha convertido en esta ocasión en un destino turístico para los amantes de la astronomía de todo el mundo. Según cálculos del Ministerio de Economía, generará un aumento de 446,700 turistas en las numerosas provincias afectadas por la totalidad y las zonas de atracción cercanas en la semana del 10 al 16 de agosto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/40fc61c702ed6363dcf8ca0c9d85678ed62a0411w-912b528c.jpg Cartel informativo del eclipse del próximo 12 de Agosto, instalado en la SE-30, en Sevilla, este lunes. (EFE/ JOSE MANUEL VIDAL)

La duración total del eclipse del 12 de agosto será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media), destaca el Observatorio Astronómico Nacional (OAN). En España la duración de la fase de totalidad depende de la ubicación pero no superará los dos minutos.

El eclipse solar total más largo desde 2001 ha sido el del 22 de julio de 2009, alcanzando los seis minutos y 38,86 segundos, recorriendo la India, Nepal, Bangladés, China y el Pacífico.

Eclipses por continente

A continuación se detallan las fechas y los lugares donde se han visto eclipses solares totales durante el siglo XXI:

Asia : 29 de marzo de 2006 , 1 de agosto de 2008, 22 de julio de 2009 , 13 de noviembre de 2012, 20 de marzo de 2015 y 9 de marzo de 2016, y la franja recorrió Turquía, Rusia, Mongolia, China, la India , Indonesia o Timor Oriental .

: , 1 de agosto de 2008, , 13 de noviembre de 2012, 20 de marzo de y 9 de marzo de 2016, y la franja recorrió Turquía, Rusia, Mongolia, China, la , Indonesia o . África : 21 de junio de 2001 , 4 de diciembre de 2002 , 29 de marzo de 2006 y 20 de marzo de 2015 , observándose en Angola, Zambia, Mozambique, Libia, Egipto, Gabón, Congo o Uganda .

: , , y 20 de marzo de , observándose en Angola, Zambia, Mozambique, Libia, Egipto, Gabón, Congo o . América del Sur : 29 de marzo de 2006 , 11 de julio de 2010 , 2 de julio de 2019 y 14 de diciembre de 2020. Brasil, Chile (incluida Isla de Pascua) y Argentina fueron los sitios donde contemplarlos.

: , , 2 de julio de 2019 y 14 de diciembre de 2020. Brasil, Chile (incluida Isla de Pascua) y fueron los sitios donde contemplarlos. América del Norte : 1 de agosto de 2008, 21 de agosto de 2017 y 8 de abril de 2024, incluyendo Canadá, Estados Unidos y México.

: 1 de agosto de 2008, y 8 de abril de 2024, incluyendo Canadá, y México. Oceanía : 4 de diciembre de 2002 , 11 de julio de 2010 y 13 de noviembre de 2012, cubriendo Australia y zonas del Pacífico Sur.

: , y 13 de noviembre de 2012, cubriendo y zonas del Pacífico Sur. Europa : el 20 de marzo de 2015 , en las islas Feroe y archipiélago de Svalbard (Noruega) y el 12 de agosto de 2026 en España como lugar privilegiado y en zonas de Islandia, Groenlandia, extremo norte de Siberia, océano Atlántico y una pequeña porción de Portugal.

: el 20 de marzo de , en las islas Feroe y archipiélago de (Noruega) y el en como lugar privilegiado y en zonas de Islandia, Groenlandia, extremo norte de Siberia, océano Atlántico y una pequeña porción de Portugal. Antártida: se ha podido disfrutar de este espectáculo astronómico, hasta el momento, el 23 de noviembre de 2003 y el 4 de diciembre de 2021.

También hay que citar durante este siglo dos eclipses solares considerados híbridos, es decir, pasaron de anular a total a medida que la sombra de la Luna se desplazaba sobre el planeta, y fueron el 3 de noviembre de 2013 y el 20 de abril de 2023.