China logra su primera recuperación en tierra de la primera etapa de un cohete

China recupera por primera vez en tierra la primera etapa de un cohete. ( EFE )

China logró a primeras horas de este miércoles recuperar por primera vez en tierra la primera etapa de un cohete, tras el aterrizaje con éxito del Zhuque-3 Y2 en el lugar designado, y apenas un mes después de que el país asiático lograra su primera recuperación sobre una plataforma marítima.

El cohete despegó a las 07:35 hora local (23:35 GMT del martes) desde la Zona de Innovación y Pruebas Aeroespaciales Comerciales de Dongfeng, en el desierto de Gobi (noroeste), voló con normalidad durante todo el trayecto y la primera etapa aterrizó en el espacio reservado dentro de la zona de recuperación, informaron medios estatales.

La segunda etapa colocó el satélite Honghu 03 en su órbita prevista, con lo que la misión de prueba resultó "un éxito completo".

Importancia tecnológica

Según la agencia estatal Xinhua, se trata de la primera vez que China recupera la primera etapa de un vehículo de lanzamiento reutilizable mediante patas de aterrizaje, un nuevo paso en los planes chinos para desarrollar esta tecnología, considerada clave para reducir costes, aumentar la frecuencia de lanzamientos y sostener futuras constelaciones de satélites.

"En circunstancias normales, el coste del combustible de oxígeno líquido y metano representa entre el 1 % y el 3 % del coste del lanzamiento, y el de la primera etapa del cohete, en torno al 70 % del total. Cuantas más veces pueda reutilizarse el cohete, menor será el coste de lanzamiento", señaló Landspace, desarrollador del Zhuque-3.

La compañía planearía acelerar ahora la reutilización del cuerpo de la nave para avanzar hacia un sistema cerrado de "lanzamiento-recuperación-pruebas-reutilización" que permita operaciones comerciales de alta frecuencia y bajo coste.

Contexto espacial chino

El sector aeroespacial chino, tanto estatal como comercial, ha intensificado en los últimos años las pruebas de reutilización de lanzadores, un proceso marcado por varios ensayos incompletos hasta que en julio pasado China logró recuperar la primera etapa de un cohete Larga Marcha-10B tras un retorno vertical sobre una plataforma marítima.

Las recuperaciones llegan en plena expansión del programa espacial del gigante asiático, con más lanzamientos, nuevas familias de cohetes y mayor competencia entre empresas privadas y programas estatales, en paralelo a proyectos como la estación Tiangong, el programa lunar Chang'e o los preparativos para un alunizaje tripulado antes de 2030.