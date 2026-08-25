Dos astronautas inician paseo espacial para mejorar la comunicación con Tierra de la EEI

Captura de video de NASA + donde aparecen el astronauta de la NASA, el estadounidense Anil Menon (arriba) y la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), la francesa Sophie Adenot (abajo), trabajando en una antena de comunicación espacio-tierra en el exterior de la Estación Espacial Internacional (EII). ( EFE/NASA )

La astronauta francesa Sophie Adenot y el estadounidense Anil Menon salieron este martes al exterior de la Estación Espacial Internacional (EEI) para realizar una caminata espacial en la que finalizarán la instalación de una antena de comunicaciones de alta velocidad.

Es la segunda salida para Adenot, quien la semana pasada se convirtió en la primera mujer francesa en efectuar un paseo espacial, en el que también estuvo acompañada por Menon.

Los dos astronautas abandonaron el laboratorio orbital alrededor de las 8:35 hora del este de EE. UU. (12:35 GMT) y se espera que la instalación de la antena les lleve unas seis horas y media, según la NASA.

Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés), y Menon, de la NASA, retiraron la antena averiada en el segmento Z1 de la estación durante la caminata de la semana pasada, pero no tuvieron tiempo de instalar su repuesto.

Enlace crítico

La antena es un enlace crítico para la transmisión de datos, ya que permite las comunicaciones de alta velocidad entre este laboratorio espacial y el centro de control de la misión, en Houston (Texas).

De nuevo, Menon trabajará subido al brazo robótico Canadarm2, mientras que la astronauta francesa estará sujeta al exterior del laboratorio orbital.

Desde el interior los supervisarán la comandante de la estación, Jessica Meir, y el ingeniero de vuelo Jack Hathaway, quienes operarán el brazo durante la caminata.

Es la tercera y última caminata espacial del mes en la Estación Espacial Internacional, que vio a Menon y a Meir abandonar la seguridad de su interior el pasado 6 de agosto para preparar la instalación de unos paneles solares.

Este tipo de salidas de mantenimiento son habituales en el laboratorio orbital, que será desmantelado en 2030 con la ayuda de SpaceX.

La EEI, operativa desde 1998, ha sido un símbolo de colaboración internacional en la investigación espacial, aunque los elevados costos de mantenimiento y la obsolescencia tecnológica han llevado a planificar su retiro.

La sustituirán estaciones en órbita de empresas privadas, lo que permitirá a la NASA centrar sus recursos en la exploración espacial.