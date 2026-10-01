Paraguay pone en órbita su segundo satélite, el primero construido en el país

Paraguay envió este jueves al espacio, desde una base en EE. UU., su segundo satélite, que se convirtió en el primero diseñado y ensamblado en el país, informó la Agencia Espacial local.

El lanzamiento del GuaraníSat-2, transmitida en vivo por el canal estatal Paraguay TV, tuvo lugar en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California.

El director general de Ejecución y Desarrollo Aeroespacial de la Agencia Espacial del país, Alejandro Román, calificó como un "hito histórico" ver "la bandera paraguaya alcanzar el espacio por segunda vez".

Este proyecto comenzó en mayo de 2023 e involucró a científicos, estudiantes, técnicos e investigadores, y a 14 instituciones de Paraguay, Japón, EE. UU., México e Italia, señaló la Agencia Espacial de Paraguay (AEP).

En febrero de 2021, el país lanzó el Guaranisat-1, que contó con la cooperación de Japón.

Características y funciones

Román remarcó que el GuaraníSat-2 -un CubeSat 3U de 3.94 kilos- fue "desarrollado íntegramente" por "manos paraguayas" y sienta las bases para un tercer satélite que tendrá como misión la observación de la Tierra.

Este segundo nanosatélite funcionará como "una pequeña estación de comunicación alrededor de la Tierra para enviar y recibir información mediante señales de radio" y cumplirá también "misiones didácticas" para promover el acercamiento de estudiantes a la ciencia y la tecnología, indicó la agencia espacial en redes.

Además, realizará mediciones "para estudiar la Anomalía del Atlántico Sur", detalló, por su parte, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, e indicó que lleva un coprocesador experimental similar a los 'rovers' o vehículos robóticos diseñados para desplazarse en Marte que será probado para procesar y almacenar las imágenes captadas desde la órbita terrestre.