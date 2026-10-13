Descubren una nueva especie de garrapata en una reserva de bosque nuboso de Ecuador

Imagen ilustrativa de una garrapata ( FOTO DE CANVA )

Un grupo de investigadores descubrió una nueva especie de garrapata en la Reserva Mashpi, ubicada en el bosque nuboso del Chocó Andino, en el noroccidente de Ecuador, según informó este martes el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

La nueva especie, denominada Ixodes mashpiensis, se encontró cuando parasitaba en pequeños mamíferos silvestres y es la primera del género Ixodes descrita formalmente en esta región del país.

Análisis y confirmación

El hallazgo fue realizado por investigadores de universidades e instituciones científicas de Ecuador, Brasil, Uruguay y México, quienes recolectaron 113 ejemplares de garrapatas en distintas etapas de desarrollo, entre hembras, larvas y un macho.

Los científicos analizaron los ejemplares mediante técnicas de microscopía óptica y electrónica, así como estudios moleculares, que permitieron confirmar que se trataba de una especie hasta entonces desconocida para la ciencia.

Según el Inabio, la nueva garrapata fue encontrada principalmente en roedores y pequeños marsupiales que habitan los bosques del Chocó Andino, una región de gran biodiversidad situada en el noroccidente ecuatoriano.

Los investigadores señalaron que esta especie presenta una mayor afinidad con pequeños mamíferos terrestres que otras garrapatas de características similares, que también pueden encontrarse en animales de mayor tamaño.

Biodiversidad en Ecuador

Con este descubrimiento, ascienden a diez el número de especies conocidas del género Ixodes en Ecuador, aunque por el momento la nueva especie solo ha sido registrada en Mashpi. En esa misma reserva, el pasado mes de julio se identificaron, gracias a su ADN, más de 8.000 potenciales nuevas especies de insectos.

"El descubrimiento de I.mashpiensis constituye así un nuevo registro de la extraordinaria biodiversidad del Chocó Andino ecuatoriano y evidencia que incluso grupos de organismos poco conocidos pueden revelar nuevas especies en ecosistemas todavía insuficientemente explorados", detalló el Inabio.

Ecuador es uno de los veinte países más biodiversos del mundo, según datos del Inabio, debido a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera de los Andes, la región amazónica y la "influencia de las corrientes oceánicas en sus costas".