Calor, escasas lluvias y polvo del Sahara durante los próximos días

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que este miércoles, jueves y viernes continuará la incidencia del polvo del Sahara y las temperaturas calurosas.

El informe indica que un sistema anticiclónico genera escasas lluvias y que la onda tropical, al estar muy al sur sobre aguas abiertas del mar Caribe no incide sobre el país.

"Este miércoles amanece con poca nubosidad y durante las horas matutinas estará mayormente soleado, además se observará una ligera capa de polvo Sahariano, un viento de componente sur/sureste que mantendrá el ambiente caluroso donde no se prevén lluvias importantes en gran parte del país", dijo.

Manifestó que en la tarde de este miércoles se nublará de forma aislada, donde podrían ocurrir chubascos en sectores de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega y Santiago Rodríguez, las cuales, desaparecen en las primeras horas nocturnas.

Calor

Las temperaturas se sentirán calurosas por la época del año y el viento del sureste, por lo que la Onamet recomendó no exponerse al sol por tiempo prolongado entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, vestir ropa ligera de colores claros y tomar suficiente líquido, preferiblemente agua, para mantenerse hidratado.

Jueves

Este jueves el sistema anticiclónico y una ligera presencia de partículas de polvo del Sahara se mantendrán incidiendo ofreciendo un ambiente meteorológico mayormente soleado, de altas temperaturas y de limitadas ocurrencias de lluvias.

Viernes

El viernes no se registrarán cambios significativos a pesar de una vaguada superficial al norte de Puerto Rico, no obstante su entorno continúa poco favorable con bajo contenido de humedad y las partículas de polvo aunque muy ligera, no permitirán que las lluvias que ocurran sean cuantitativas especialmente en horas de tarde en forma de chubascos débiles o pasajeros, hacia algunas localidades de la llanura Oriental y en la cordillera Central donde los chubascos serán locales y podrían estar acompañados de aisladas tronadas y ráfagas de viento, según la Onamet.

Te puede interesar Continúa el calor y escasas lluvias este martes por sistema anticiclónico y polvo del Sahara